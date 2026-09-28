Alerta naranja por lluvia en Castelló y València

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha activado para este martes, 29 de septiembre, la alerta de nivel naranja por peligro importante de lluvias en el interior sur de Castelló y el interior norte de València, con previsión de acumulados de 40 l/m2 en una hora entre las 00:00 y las 07:59 horas de la jornada.

Además, para el mismo martes y en la misma franja horaria, se ha establecido alerta amarilla por lluvias en el interior sur de Castelló y el interior norte de València, por precipitaciones acumuladas de 80 l/m2 en doce horas que, asimismo, podrían acumularse en solo tres o cuatro horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Para este lunes, 28 de septiembre, Emergencias ha establecido alerta amarilla por lluvias en el interior sur de Castelló y el interior norte de València por precipitaciones acumuladas de 20 l/m2 en una hora. Según las previsiones de AEMET, este episodio está previsto entre las 15:00 y las 23:59 horas, así como entre las 15:00 horas de este lunes y las 05:59 horas del martes en litoral sur de València. En las mismas zonas, también se ha establecido aviso amarillo por tormentas entre las 15:00 horas de este lunes y las 07:59 horas del martes 29 de septiembre.

Ante esta situación meteorológica, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha remitido un boletín de alertas a los ayuntamientos y organismos que intervienen en las emergencias y recomienda además a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir los consejos y medidas oficiales de autoprotección.

Extremar las precauciones

Al respecto, el secretario autonómico de Emergencias e Interior y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Fernando Lasheras, ha insistido en la importancia de extremar las precauciones y seguir las recomendaciones, consejos e informaciones que se notifiquen a través de las fuentes oficiales.

En ese sentido, Lasheras ha recomendado "revisar el riesgo meteorológico de los lugares a los que se prevea desplazarse y conducir a una velocidad moderada y, si es posible, por vías principales, además de no intentar nunca cruzar un barranco con agua o una zona con acumulación de agua".

Lasheras ha destacado, asimismo, "la recomendación a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias de mantener la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos territoriales".

El secretario autonómico de Emergencias ha subrayado la importancia de que los ayuntamientos adopten medidas de prevención para evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. "Aunque no haya precipitaciones en ese punto, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas", ha remarcado.

De igual modo, ha recordado la conveniencia de señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal, así como de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población.