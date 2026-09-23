Las asociaciones de víctimas de la DANA de Valencia trasladan a Alicante su indignación contra Carlos Mazón

Las asociaciones de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 y colectivos sociales y sindicales se concentrarán este sábado ante la sede del Gobierno valenciano en Alicante para denunciar "la impunidad" del expresident Carlos Mazón en esta tragedia en la que murieron 232 personas.

La concentración se convoca en la capital alicantina a petición de las asociaciones de víctimas para llevar a la ciudad donde tiene la oficina institucional el expresident "la indignación por que 23 meses después continúa aforado, con todos los privilegios económicos, políticos y judiciales que esto implica", ha explicado este miércoles la organización en un comunicado.

La protesta, que será a las 18 horas, se producirá la misma semana en la que Mazón ha comparecido por segunda vez en la comisión de investigación sobre la dana del Congreso de los diputados y ha evidenciado que "continúa negándose a asumir la responsabilidad de su negligencia".

Dejación de funciones

Según los convocantes, 234 personas seguirían vivas -las 232 víctimas mortales reconocidas por la jueza instructora de la causa penal y los dos operarios que murieron en las tareas de limpieza y reconstrucción tras la dana- de no haber sido "por la dejación de las funciones del Gobierno valenciano en general, y de quien era en ese momento su president, en particular".

Ante la Casa de las Brujas intervendrán representantes de las asociaciones de víctimas y de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), tras lo que cerrará la concentración la música de las collas de dolçaina i tabal, como en todas las movilizaciones.

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana, junto con las asociaciones de víctimas, los CLER) y el Acuerdo Social Valenciano, han convocado la protesta del sábado, que supone la primea vez que esta movilización mensual sale de la provincia de Valencia.