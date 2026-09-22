Decomisan en Alicante 84 kilos de cocaina a unos británicos que la iban a transportar a Reino Unido

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Alicante un grupo criminal dedicado al transporte de cocaína desde España hasta Reino Unido, e una operación en la que han sido detenidos dos ciudadanos de nacionalidad británica.

Tras la labor de investigación desarrollada por la sección de contrabando de la Unidad Operativa de Alicante de Vigilancia Aduanera, la fase de explotación de la operación comenzó con la interceptación en un control de carretera de un ciudadano británico que intentó huir en la furgoneta que conducía. Tras una persecución, los agentes detuvieron el vehículo, en el que se hallaron 17 kilos de cocaína escondida en una ’caleta’. El conductor del vehículo fue detenido.

Registros: más cocaina y otras drogas

Al día siguiente, los funcionarios realizaron dos entradas y registros en inmuebles situados en Finestrat y Elche, con el resultado de 67 kilos de cocaína aprehendidos, el decomiso de una plantación de marihuana y un kilo de cogollos de esta planta envasados en bolsas al vacío y preparados para su venta y distribución.

Asimismo, se han intervenido dos vehículos que habían sido modificados mediante la instalación de compartimentos ocultos o ‘caletas’, destinados al transporte y ocultación de sustancias estupefacientes, 4.000 euros en efectivo, un puño americano, un bastón extensible y un arma blanca, así como diversos artículos de lujo (bolsos, relojes y joyas).

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.