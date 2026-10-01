AEMET eleva a rojo a partir de las seis de la tarde la alerta por lluvias en el litoral y en el interior norte de Castellón y en el litoral de Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha subido a rojo (peligro extraordinario) a partir de las 18 horas de hoy el aviso por lluvias en el litoral y en el interior norte de Castellón y en el litoral de Valencia, ante la previsión de que se acumulen 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 250 litros en doce horas.

Aemet espera que a partir de las 18 horas las precipitaciones puedan acumular 90 litros por metro cuadrado en una hora y 250 litros en doce horas en el litoral y el interior norte de la provincia de Castellón, mientras que en el litoral norte de Valencia se podrían acumular 180 litros por metro cuadrado en doce horas.

El aviso rojo se ha establecido inicialmente hasta las 1:59 horas de este viernes en el caso del interior norte de Castellón y del litoral de Valencia, y hasta las 11:59 horas del viernes para el litoral de Castellón.

De esta forma, se eleva un umbral de riesgo que inicialmente se había establecido como naranja (peligro importante) a partir de las 14 horas de este jueves para las provincia de Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante por precipitaciones de 50 l/m2 en una hora y hasta 160 en doce horas.

Envío de Es Alert

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha procedido a enviar a las diez de la mañana un mensaje de Es-Alert a la población en el que advierte a la población que ante la activación de las alertas meteorológicas que suponen un peligro extraordinario permanezcan atentos, eviten desplazamientos, que se alejen de cauces y barrancos, así como que se respeten los cortes de tráfico y si aumenta el nivel del agua se acceda a las plantas superiores. Recuerdan que en caso de emergencia contacten con el 112.