Hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la provincia se han organizado o se van a organizar diferentes actividades para celebrar esta jornada. En Ciudad Real ha tenido lugar esta mañana un acto institucional en la Biblioteca Pública del Estado con la participación de las administraciones.

Durante el evento, las artes escénicas y plásticas han tenido un papel protagonista gracias a la participación del alumnado del IES Atenea y de la Escuela Superior de Arte y Diseño Pedro Almodóvar de Ciudad Real capital y del Conservatorio Profesional de Danza José Granero de Puertollano.

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha apelado al compromiso del conjunto de las instituciones y de la sociedad para avanzar en la erradicación de la violencia machista, desde el convencimiento de que la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres constituye la mejor herramienta para combatirla.

“Cada muerte, cada asesinato o cada mujer que tiene que ser protegida porque su vida o su integridad física, moral o emocional está en riesgo es un fracaso de la sociedad”, ha señalado Blanca Fernández, quien ha recordado que en Castilla-La Mancha hay más de 5.000 mujeres bajo algún sistema de protección, más de mil en la provincia de Ciudad Real.

La delegada de la Junta ha incidido en el carácter estructural de la violencia de género y en la necesidad de seguir avanzando hacia una igualdad efectiva que trascienda el reconocimiento de los derechos en el ámbito legislativo. “Existe la igualdad de derechos, la igualdad en las leyes, pero, miremos la estadística que miremos, vemos que la igualdad material aún no es una realidad”.

Asimismo, Blanca Fernández ha advertido de la necesidad de preservar los avances sociales alcanzados durante las últimas décadas frente a los discursos que cuestionan las políticas de igualdad y los instrumentos de lucha contra la violencia machista.

Por otro lado, la delegada de la Junta ha informado de que el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual de Ciudad Real atiende actualmente a 122 mujeres, la inmensa mayoría de las cuales, según ha explicado, han sufrido agresiones sexuales en el entorno familiar.

Una realidad que evidencia la dimensión del problema y la necesidad de impulsar un cambio cultural y de conciencia colectiva que permita desterrar los comportamientos y las actitudes que perpetúan la violencia contra las mujeres.

Acto institucional del 25N en Ciudad Real | OC

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha apelado a la unidad de las administraciones públicas y del conjunto de la sociedad para erradicar la violencia contra las mujeres, un problema de Estado que, a su juicio, requiere una respuesta integral, más recursos para la protección de las víctimas y una apuesta decidida por la educación y la igualdad real entre hombres y mujeres.

Aunque ha reconocido que se ha avanzado considerablemente, Valverde ha advertido de que todavía queda mucho camino por recorrer, por lo que ha defendido la vigencia del espíritu del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la necesidad de abordar este problema mediante actuaciones integrales que conjuguen la prevención, la educación, la seguridad y la protección de las víctimas.

El presidente de la Diputación ha aludido a los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, según los cuales 1.039 mujeres estaban incorporadas al sistema VioGén en la provincia de Ciudad Real al cierre del mes de octubre, mientras que durante 2025 se registraron cerca de 2.000 denuncias.

En el ámbito de las competencias y actuaciones de la institución provincial, Valverde ha recordado que la Diputación gestiona una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia machista, un recurso asistencial por el que han pasado ocho mujeres a lo largo de este año y en el que actualmente reciben atención y protección cuatro mujeres y tres menores.

Acto institucional del 25N en Ciudad Real | OC

Mientras, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha asumido que la violencia machista “es una lacra que no terminamos de acabar con ella aunque se han puesto recursos y normativas a lo largo de los años encaminando respuestas, intentando solucionar el problema formando a nuestros jóvenes y dotando a las administraciones de mecanismos y estructuras para ayudar a la mujer”, y por ello ha considerado necesario “cambiar las políticas, implicarnos todavía más, alcanzar nuevos consensos, buscar nuevas alianzas que hagan que la violencia en su grado más extremo, como es el de la muerte de las mujeres, desaparezca”.

Francisco Cañizares ha señalado además otros retos como el de las nuevas tecnologías “que han incrementado un determinado tipo de violencia contra las mujeres que hasta ahora era desconocido”, y por eso ha abogado por “contar con los jóvenes, estamos haciendo entre todos su sociedad de dentro de unos años y tenemos que conseguir que esa sociedad sea igualitaria, que las mujeres no tengan que ir defendiéndose por la vida, que encuentren en la sociedad acompañamiento y ayuda en los momentos complicados, que no tengan que sufrir la violencia que termine con ellas en la tumba”.