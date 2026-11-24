La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a un padre y un hijo que disponían de un punto de venta de droga cerca de colegios y parques infantiles en La Solana (Ciudad Real).

Esta operación que se denominó Barroman, se inició después de que las patrullas de seguridad ciudadana de la zona tuvieran conocimiento de un posible punto de venta en La Solana, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Como resultado de las labores de investigación y vigilancia que se llevaron a cabo se consiguió localizar un domicilio, cercano a un colegio de la localidad y a parques infantiles, desde el cuál se estaba llevando a cabo la distribución de sustancias estupefacientes.

Continuando con la investigación se consiguió identificar a los moradores de la vivienda, un padre y un hijo cuyo “modus vivendi” era compatible con la actividad ilícita investigada, comprobando los investigadores como existía un incesante trasiego de consumidores a este domicilio para comprar la droga.

De modo que tras reunir suficientes indicios y solicitar la pertinente autorización judicial, se procedió al registro de tres viviendas en la localidad de La Solana en los que se halló: 312 gramos de cocaína, 1200 gramos de cogollos de marihuana, algunos gramos de metanfetamina y hachís y 14.200 euros en efectivo.

También se aprehendieron multitud de útiles específicos para el cultivo de marihuana, y para la preparación y procesamiento de la droga.

Por estos hechos delictivos se detuvo a dos personas, un padre y un hijo a los que se les atribuye un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, siendo estos junto con las diligencias puestos a disposición de la Plaza 2 de la sección penal del tribunal de instancia de Manzanares (Ciudad Real), que dispuso su ingreso en prisión por estos hechos.