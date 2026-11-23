La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación ‘PURISCO’, un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer robos con fuerza en establecimientos hosteleros y estaciones de servicio de distintas provincias españolas.

La operación se ha saldado con tres personas detenidas y otras cuatro investigadas, a las que se atribuye, en diferentes grados de participación, la pertenencia a un grupo criminal y la presunta autoría de siete delitos contra el patrimonio.

Los robos se han cometido en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Zaragoza, Salamanca, Valladolid y Zamora, empleando el mismo método similar en los distintos establecimientos asaltados.

La investigación comenzó tras un robo con fuerza perpetrado en un restaurante de Almuradiel (Ciudad Real). Los autores accedieron al establecimiento tras fracturar un ventanal a golpes con una maza y, una vez en el interior, forzaron dos máquinas recreativas para hacerse con los cajetines que contenían el dinero de la recaudación.

Las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del local, aportadas por su responsable tras presentar la denuncia, resultaron fundamentales para el desarrollo de la investigación. En ese momento, los agentes se hicieron cargo de la investigación y realizaron distintas gestiones para identificar a los responsables y el vehículo utilizado para desplazarse hasta el establecimiento.

Uno de los robos | OC

Fruto de las investigaciones, permitió identificar el vehículo y, posteriormente, a su conductor y al resto de ocupantes, a través de diversos indicios que los relacionaban con el robo.

Siete robos esclarecidos en seis provincias

El avance de las investigaciones y la coordinación con unidades de la Guardia Civil de otras provincias permitieron relacionar a los sospechosos con nuevos robos cometidos en establecimientos de hostelería y estaciones de servicio, en los que habrían empleado un procedimiento similar.

De esta manera, además del robo cometido en Almuradiel, se han esclarecido otros hechos delictivos perpetrados en localidades de Cuenca, Zaragoza, Salamanca, Valladolid y Zamora, alcanzando un total de siete robos con fuerza.

Tras analizar toda la información recopilada, la Guardia Civil detuvo a tres personas y a la investigación de otras cuatro por su presunta pertenencia a grupo criminal y su implicación en siete delitos de robo con fuerza, en diferentes grados de participación.