El piloto de Argamasilla de Calatrava, David Almansa, es matemáticamente subcampeón del mundo de Moto 3 tras acabar cuarto en el Gran Premio de Portugal.

Almansa salió primero en la carrera aunque fue Brian Uriarte el que cogió la cabeza desde el principio. A falta de pocas vueltas para finalizar la prueba se juntaron varios pilotos en cabeza, entre ellos Almansa pero el de Argamasilla de Calatrava tuvo un error, él mismo reconoce que se equivocó, y tiró al suelo a Uriarte tras chocar ambas motos.

Al final, el campeón del mundo Máximo Quiles logró la victoria en Portugal, mientras que David Almansa se tuvo que conformar con la cuarta plaza y una sanción de tres segundos tras el percance con Uriarte.

Con este resultado, y a falta de la última carrera que se disputará el próximo fin de semana en Valencia, Almansa es ya matemáticamente segundo en la clasificación general y por lo tanto subcampeón del mundo con 266 puntos.

El piloto de Argamasilla de Calatrava ha ganado este año cuatro carreras y ha sido segundo en otras cinco. En total, David Almansa ha conseguido hasta ahora nueve podios