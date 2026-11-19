La Diputación de Ciudad Real contará en 2027 con un presupuesto de 201 millones de euros, el mayor de su historia y el primero que supera la barrera de los 200 millones, con el que destinará más de 25 millones a la mejora de carreteras, 24 millones a ayudas directas a los ayuntamientos, 10,4 millones a políticas de empleo y seis millones a Fenavin.

Las cuentas, presentadas este jueves por el presidente de la institución, Miguel Ángel Valverde, y el vicepresidente responsable de Hacienda, Adrián Fernández, crecen un 15,52% respecto a 2026 y contemplan 34,1 millones en inversiones, con una importante apuesta por la mejora de las carreteras provinciales.

Se trata del último proyecto presupuestario de la legislatura del Gobierno de coalición de PP y Vox, que confía en llevarlo a pleno entre finales de noviembre y principios de diciembre, preferiblemente antes del día 3, para que entre en vigor el 1 de enero sin necesidad de prorrogar las cuentas actuales.

Fernández, durante su presentación, ha destacado que el presupuesto de la Diputación ha aumentado más de un 37% desde la llegada de PP y Vox al Gobierno provincial, lo que supone 55 millones más que en el último ejercicio gestionado por el PSOE.

Ha atribuido este incremento a una mayor participación en los tributos del Estado, vinculada al consumo, y a la mejora de la recaudación.

También ha asegurado que, mientras el presupuesto general ha crecido un 37% en estos tres años, las ayudas a los ayuntamientos lo han hecho un 208%.

Para el próximo ejercicio se reservan 24 millones de euros al apoyo directo a los consistorios.

MÁS DE 25 MILLONES PARA CARRETERAS

Uno de los capítulos que más crece es el de inversiones, que aumenta un 113% y alcanza los 34,1 millones de euros.

La mejora de las carreteras provinciales concentrará alrededor de 25 millones, entre actuaciones y mantenimiento, con el objetivo de reforzar la seguridad vial.

Asimismo, se destinan dos millones a la mejora de edificios provinciales, incluidos 800.000 euros para intervenir en la cúpula del Palacio Provincial y 500.000 euros para iniciar el Museo de la Caza y la Naturaleza.

Entre los nuevos programas figura un plan de videovigilancia dotado con más de dos millones de euros para instalar cámaras y reforzar la seguridad en los municipios.

Se contemplan también 500.000 euros para residencias municipales de mayores y 570.000 euros para centros de atención a personas con discapacidad.

El plan de apoyo a hermandades y cofradías dispondrá de dos millones de euros, mientras que las ayudas destinadas a facilitar la celebración de festejos taurinos se incrementan hasta alcanzar el millón.

SEIS MILLONES PARA FENAVIN Y 10,4 PARA EMPLEO

La Feria Nacional del Vino (Fenavin) contará con una dotación global de seis millones de euros, de los que cinco se incluyen en el capítulo de gastos corrientes.

Las políticas de empleo dispondrán de 10,4 millones de euros, destinados a favorecer la contratación y fijar población en los municipios.

El Plan de Emergencia Social recibirá 1,2 millones y se mantendrá el programa de empleo para entidades sin ánimo de lucro.

El capítulo de transferencias corrientes asciende a 60,1 millones, un 7,68% más.

Dentro de él, el vicepresidente ha destacado 13 millones para asociaciones y colectivos de la provincia, así como las aportaciones de 14,4 millones al Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) y 5,8 millones al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Por otro lado, los gastos de personal ascienden a 37,2 millones, un 5,51% más.

VALVERDE CONFÍA EN EL APOYO DEL PSOE

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha expresado su deseo de que los presupuestos de 2027 salgan adelante por unanimidad, sumando al respaldo de PP y Vox, el voto favorable del PSOE.

Valverde ha explicado que las cuentas se han elaborado teniendo en cuenta las propuestas de los diputados de las distintas áreas del Gobierno provincial y ha confiado en que, durante los próximos días, los socialistas puedan llegar al convencimiento de que se trata de un buen presupuesto y se sumen a su aprobación.

El presidente provincial ha definido las cuentas como un presupuesto para "seguir construyendo provincia" y ha recordado que su cuantía podría ampliarse durante el ejercicio mediante la incorporación de remanentes.

Como ejemplo, ha señalado que durante 2026 se incorporaron casi 71 millones de euros procedentes del ejercicio anterior.

Valverde también ha vinculado la gestión de la Diputación a la evolución demográfica de Ciudad Real, destacando que la provincia supera ya los 502.000 habitantes, según los datos del INE que ha mencionado, y que, de mantenerse esta tendencia, la corporación provincial podría recuperar los 27 diputados frente a los 25 actuales.