Más de un centenar de efectivos participan este miércoles en el ejercicio anual del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP), un simulacro desarrollado en las instalaciones de la empresa Fertiberia bajo el supuesto de una fuga de amoníaco de una esfera con dos trabajadores afectados y con el objetivo de "engrasar la maquinaria" y poner a prueba la coordinación y los sistemas de alerta a la población.

Así lo ha destacado en declaraciones a los medios el director general de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, Emilio Puig, quien ha explicado que este operativo permite activar y verificar todos los procedimientos recogidos en el plan, además de comprobar los sistemas de comunicaciones entre los intervinientes y los avisos ciudadanos mediante el envío de un mensaje 'ES-Alert' y la activación de las ocho sirenas instaladas en la ciudad desde la sede del 112 en Toledo y desde la Policía Local.

Puig ha detallado que el ejercicio contempla una activación progresiva que arranca con el Plan de Emergencia Interior de la propia factoría, escala posteriormente al Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo Químico del Ayuntamiento y culmina con la activación del Plan de Emergencia Exterior en situación operativa 1 en fase de emergencia, con el fin de garantizar que la ciudadanía sepa cómo reaccionar y cada servicio tenga clara su función para mitigar los efectos de un posible accidente.

Por su parte, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha subrayado que este ensayo demuestra que la seguridad y la protección deben ser el eje principal al que las instituciones dediquen tiempo y recursos públicos, al tiempo que ha recordado que el Ejecutivo autonómico destina 26,5 millones de euros solo desde la Dirección General de Protección Ciudadana, al margen de los medios sanitarios y de seguridad.

163.000 EMERGENCIAS EN CIUDAD REAL

Fernández ha destacado el funcionamiento del 112 en la región, que durante 2025 gestionó 770.000 emergencias en Castilla-La Mancha -163.000 de ellas en la provincia de Ciudad Real-, y ha confirmado que las administraciones y las empresas del complejo trabajan ya desde antes del verano en el sexto convenio de financiación del Plan Exterior, que se firmará antes de que finalice el año con una actualización al alza de las partidas presupuestarias congeladas desde 2013.

En esta misma línea, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha incidido en que "la seguridad no se improvisa" y ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos destacando la colaboración durante estos 21 años entre la Junta, el Consistorio y las cinco grandes empresas del complejo petroquímico (Repsol Butano, Repsol Materials, Repsol Fuels, Fertiberia y Air Liquide).

Ruiz ha avanzado que, gracias a esa renovación económica del convenio, el próximo año se instalará una nueva sirena de aviso a la población en el Centro de Salud 4 del Sescam para ampliar la cobertura acústica de las alertas, sumándose a otras mejoras recientes como la renovación de los paneles informativos y el incremento de equipos de protección.

De su lado, el director de Fertiberia Puertollano, Ramón García, ha explicado que el ejercicio plantea un escenario de fuga de difícil contención para ensayar hasta el final un caso de cierta gravedad, y ha remarcado que la compañía se encuentra inmersa en un proceso de mejora continua y mantiene una fuerte apuesta por la seguridad de proceso en sus instalaciones.