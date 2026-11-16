El SESCAM abre el martes puntos de vacunación antigripal sin cita en Ciudad Real, Puertollano, Valdepeñas y Manzanares

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha abrirá mañana hasta cinco puntos de vacunación antigripal sin cita previa en Ciudad Real, Puertollano, Valdepeñas, Manzanares y La Solana.

El punto de vacunación de Ciudad Real es el Centro de Salud III, junto a la Puerta de Toledo; en Puertollano las vacunas se administrarán en el Centro de Salud Barataria y en Valdepeñas en la sala de extracciones del hospital.

En el área sanitaria de Manzanares se han habilitado dos puntos de vacunación, el centro de salud Manzanares I y el de La Solana.

Para facilitar el acceso al mayor número de personas posible se ha dispuesto un horario especial de vacunación, desde las nueve de la mañana a las ocho de la tarde.

La campaña de vacunación antigripal en la región comenzó el 1 de octubre y los primeros en inmunizarse fueron los mayores y los bebés. A partir del día 7 se generalizó para el conjunto de la población.