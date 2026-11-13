Carmen Fúnez (PP Ciudad Real): “El 29 de noviembre nos jugamos España y vamos a sacar a Sánchez de La Moncloa por la vía de las urnas”

La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha asegurado que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre son una cita decisiva para el futuro de España, porque “no nos estamos jugando solamente la viabilidad de nuestros servicios públicos o la esperanza de los españoles, nos estamos jugando España”.

Durante el acto de inicio de campaña celebrado en Ciudad Real junto al presidente provincial Miguel Ángel Valverde y al resto de los integrantes de las candidaturas al Congreso y al Senado, Fúnez ha mostrado su orgullo y responsabilidad por encabezar “la mejor candidatura posible”, integrada por personas con experiencia de gestión, conocimiento de la realidad de la provincia y capacidad para trabajar por sus ciudadanos. Una candidatura que, ha afirmado, no solo se va a dejar la piel durante la campaña, sino también cuando el Partido Popular llegue al Gobierno de España.

La candidata ha señalado que el PP afronta estos quince días con “muchísima ilusión, ambición, respeto, decencia y honradez”, ofreciendo a los españoles un proyecto cargado de esperanza que permita recuperar la confianza en el futuro, especialmente entre los jóvenes, y que nadie tenga que resignarse a no poder desarrollar su proyecto de vida.

En este sentido, ha defendido que Alberto Núñez Feijóo es el presidente que necesita España para iniciar una nueva etapa política y protagonizar “una revolución de la decencia” que devuelva la normalidad institucional, el respeto a la separación de poderes y el rigor a la gestión pública.

“Las familias están perdiendo poder adquisitivo y los autónomos están ahogados por los impuestos y la burocracia”

Fúnez ha advertido de que los ciudadanos tienen motivos más que suficientes para reclamar un cambio político después de años de Gobierno de Pedro Sánchez. Ha puesto el foco en las familias de la provincia, que han perdido poder adquisitivo y soportan una elevada presión fiscal, así como en los autónomos, a los que ha definido como “los mayores contribuyentes del sanchismo”, cansados de impuestos y trabas burocráticas mientras reciben peores servicios públicos.

También ha reivindicado una España que reconozca a agricultores y ganaderos, sectores fundamentales para el desarrollo económico de Ciudad Real, y que deje de imponerles más burocracia y dificultades. Asimismo, ha defendido que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sean reconocidos como profesión de riesgo y cuenten con los medios necesarios para garantizar la libertad y la seguridad de todos.

La vivienda y la emancipación de los jóvenes han sido otros de los asuntos destacados por la candidata, que ha recordado que el acceso a una vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles. “Nos jugamos una España en la que cualquier joven y cualquier familia tenga derecho a emanciparse y a tener una vivienda”, ha subrayado.

Inicio de la campaña electoral del PP de Ciudad Real | OC

“No podemos permitir que el Gobierno nos lleve al año 1991 en materia ferroviaria”

La candidata del PP al Congreso ha prestado especial atención a los problemas de infraestructuras y comunicaciones que afectan a la provincia de Ciudad Real. Ha reclamado soluciones para garantizar la conexión ferroviaria de Ciudad Real y Puertollano con Madrid y ha denunciado el deterioro del servicio ferroviario.

“Nos están llevando al año 1991 y exigimos soluciones para el año 2026, que es en el que estamos”, ha afirmado, reclamando al Gobierno respuestas urgentes para los usuarios y una mejora de las conexiones que son imprescindibles para la movilidad, el empleo y el desarrollo económico de la provincia.

Fúnez ha criticado también la falta de presupuestos generales del Estado y la ausencia de rigor en la gestión, defendiendo que la política debe volver a centrarse en resolver los problemas reales de los ciudadanos y garantizar unos servicios públicos de calidad.

“Vamos a sacar a Sánchez de La Moncloa por la vía democrática y a reconstruir España”

Carmen Fúnez ha asegurado que el objetivo del Partido Popular en estas elecciones es poner fin al sanchismo mediante la fuerza de los votos. Ha acusado al presidente del Gobierno de poner España a su servicio en lugar de ponerse al servicio de los españoles y ha denunciado la situación de corrupción que, a su juicio, rodea al Ejecutivo y al PSOE.

Frente a ello, ha defendido una campaña limpia, sin insultos, basada en propuestas y en el respeto a los ciudadanos, y ha apelado a los ciudadrealeños para que reflexionen sobre si hoy viven mejor que hace cinco u ocho años.

“Vamos a terminar con la indecencia y la corrupción. Vamos a sacar a Sánchez del Palacio de la Moncloa con la fuerza de la democracia y de los votos”, ha afirmado.

Por último, Fúnez ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se pregunten si hoy viven mejor con Sánchez que hace 8 años y para que escuchen las propuestas del Partido Popular, que tienen como objetivo reconstruir España, facilitar la vida de las familias y recuperar la convivencia desde el respeto a las diferencias.

“Vamos a afrontar esta campaña con ilusión, esperanza y pasión: pasión por la libertad, pasión por esta provincia y pasión por el cambio y por España”, ha concluido.

Valverde: El 29N abriremos una nueva etapa de cambio con Feijóo

Por su parte el presidente del PP en Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde , ha destacado la ilusión y la esperanza con las que el PP afronta esta campaña electoral, convencido de que el próximo 29 de noviembre los españoles tendrán la oportunidad de impulsar el cambio que España necesita con Alberto Núñez Feijóo.

Valverde ha asegurado que el PP desarrollará una campaña limpia, centrada en propuestas y soluciones frente a ocho años de sanchismo, y ha subrayado que la provincia de Ciudad Real necesita respuestas urgentes a problemas como la agricultura, el agua, las infraestructuras, la vivienda y la sanidad.

Asimismo, ha defendido que el proyecto del PP, respaldado por un programa de 249 medidas, permitirá recuperar la confianza en las instituciones, ofrecer certezas a los ciudadanos y conseguir que España vuelva a funcionar.