La Junta archiva definitivamente el proyecto de la planta de biometano en Socuéllamos

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha cerrado definitivamente la posibilidad de instalar la primera de las plantas de biometano en Socuéllamos después de que el Pleno de la corporación rechazara el proyecto. Una decisión que cumple el compromiso adquirido por el Gobierno regional de no permitir que este tipo de instalaciones salgan adelante sin contar con el consenso social y municipal y que anticipa la negativa al segundo proyecto.

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha valorado que el Ejecutivo autonómico haya cumplido su palabra y haya dado respuesta a la preocupación expresada por los vecinos y vecinas de Socuéllamos. En este sentido, ha destacado que la voluntad ha sido siempre garantizar que los municipios tengan capacidad de decisión sobre la implantación de estas instalaciones en sus términos municipales.

Además, ha añadido que “la planta de biometano de Socuéllamos no va a salir adelante; siempre hemos defendido que un proyecto de estas características no puede imponerse a un municipio ni continuar su tramitación si no existe consenso social”.

Blanca Fernández ha recordado que, precisamente para garantizar este principio, el Gobierno regional modificó la legislación ambiental de Castilla-La Mancha, de manera que el pronunciamiento de los plenos municipales sobre estos proyectos tenga carácter vinculante.

La delegada ha trasladado también un mensaje de tranquilidad a los municipios que habían manifestado su inquietud ante la posible instalación de plantas de biometano. “Hay que cumplir con la palabra que se da y, salvo que exista un acuerdo expreso y favorable del Pleno municipal, no habrá plantas de biometano en estos municipios”. Lo que deja claro que, en el caso de que no se someta al criterio del pleno, el proyecto también decaerá, puesto que para continuar la tramitación ambiental es necesario un acuerdo favorable.

Cierre definitivo de los dos procedimientos ambientales

En el apartado administrativo, la Dirección General de Calidad Ambiental ha notificado hoy al Ayuntamiento de Socuéllamos la resolución que pone fin a los dos procedimientos necesarios para tramitar el proyecto promovido por la empresa Bravoita S.L.

Por una parte, se declara finalizado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental como consecuencia del acuerdo desfavorable adoptado por el Pleno municipal, cuyo pronunciamiento es vinculante. Por otra, también se da por finalizado y archivado el expediente de autorización ambiental integrada, ya que este trámite no puede resolverse sin la correspondiente declaración de impacto ambiental.

Esta resolución se enmarca en la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha para garantizar que los proyectos de estas características cuenten con el respaldo expreso de los municipios donde pretenden instalarse. De manera que, a partir de dicha modificación legislativa, todo proyecto que se encontrase en tramitación y sometido a evaluación ambiental necesita del acuerdo expreso y favorable por parte de la corporación municipal.

En aplicación de esta normativa, la Dirección General de Calidad Ambiental ya informó el pasado mes de julio a todos los ayuntamientos de la región de que los proyectos que no dispongan de un pronunciamiento municipal favorable de dicha comunicación en el plazo de un año, tampoco podrán seguir adelante.