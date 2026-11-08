Carlos Marín presentará candidatura para volver a presidir la patronal de Ciudad Real FECIR

La Asociación Provincial de Transporte de Mercancías de Ciudad Real (CETM CIUDAD REAL) presentará, nuevamente, la candidatura a la reelección de Carlos Marín como presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR CEOE-CEPYME), para lo que ya ha recabado, a fecha 6 de noviembre, un total de 108 de los 161 compromisarios que conforman el censo electoral de la organización empresarial.

Según marcan los Estatutos, los vocales que representan a cada asociación, federación, sección y/o delegación miembro serán los encargados de elegir, entre las candidaturas que finalmente se presenten, a la persona que presidirá la patronal provincial durante los próximos cuatro años, según señala FECIR en un comunicado.

Fuentes de la Asociación de Transporte de Mercancías aseguran que “queda pendiente de recibir una parte importante de avales desde organizaciones que han manifestado su apoyo a la reelección del actual presidente en funciones”, por lo que “se esperará unos días más para presentar oficialmente la candidatura a la Comisión Electoral de FECIR”, designada por la junta directiva de dicha Federación, celebrada el pasado 7 de octubre.