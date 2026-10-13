Carlos Marín abre la puerta a su reelección como presidente de FECIR: "Si tengo que seguir, seguiré"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, deja la puerta abierta para presentarse de nuevo a las elecciones que la patronal celebrará el 19 de noviembre.

En declaraciones a Onda Cero, Marín reconoce que tiene ganas de trabajar pero antes quiere hablar con su equipo directivo y con las sectoriales para tomar una decisión definitiva de si se presenta a la reelección.

Asegura que, si su equipo y los empresarios quieren que siga, seguirá. Carlos Marín, que lleva doce años al frente de FECIR, es decir, desde que se constituyó la nueva patronal de Ciudad Real, dice que por ahora desconoce que haya alguien que quiera presentarse a estas elecciones.

Por otro lado, y ante el llamamiento que han hecho los sindicatos para que los trabajadores secunden la huelga general del 11 de noviembre, el presidente de FECIR recuerda que no es un paro contra el gobierno, sino que es una huelga preventiva y política contra la oposición.

Subraya que en 8 años el Gobierno socialista no ha hecho ni ha planificado viviendas públicas, y cree que es necesario construir más viviendas porque faltan 750.000 en toda España.