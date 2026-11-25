Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en Onda Cero hemos hablado con una superviviente de la violencia machista.

Sofía, nombre figurado para preservar su identidad, sufrió sobre todo violencia psicológica. Cuenta que tenía una vida normal con su pareja pero cuando se quedó embarazada todo cambió porque él no quería que tuviera al niño y le pidió que abortara.

Ella no lo consintió y a partir de ahí se inició una relación muy difícil. “Mi sueño de ser madre iba a ser más fuerte que el control que él quería tener sobre mí”, dice Sofía.

En ese momento, ella tenía 26 años. Reconoce que no sufrió maltrato físico aunque asegura que, tras dar a luz a su hijo, sí intento golpearla en varias ocasiones. Sin embargo “nunca me llegó a poner la mano encima porque yo iba siempre acompañada de alguna persona”.

Denunció a su pareja cuando su hijo ya tenía año y medio. “En una discusión él cogió al niño en brazos e intentó pegarme, fue la gota que colmó el vaso porque cogió al niño para tenerlo de pantalla”, afirma Sofía.

Pero tras la denuncia no pasó nada ya que hubo sobreseimiento y se archivó el caso. Sofía señala que esto hace “que no se confíe en la justicia, te sientes desamparada, pero creo que el único camino para vencer sigue siendo la justicia”.

La mujer subraya que ha conseguido rehacer su vida, “tengo una pareja maravillosa a mi lado”. El niño tiene custodia y la mujer se ve obligada a seguir tratando con su expareja.

Sofía asegura que de la violencia de género de se puede salir, “cuesta, hay miedo y desconfianza pero aunque te sientas sola se puede salir y la vida te puede volver a sonreír”.