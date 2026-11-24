El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), impulsa, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el procedimiento para ampliar el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

La iniciativa permitirá incorporar nuevos terrenos al espacio protegido, mejorar la representatividad de sus sistemas naturales y reforzar la conservación de uno de los humedales más importantes de la Península Ibérica, según ha informado el ministerio en un comunicado.

La propuesta contempla la incorporación de terrenos adquiridos por el OAPN durante los últimos años en el entorno del parque nacional. Desde el año 2000, el organismo ha adquirido un total de 3.283 hectáreas mediante 141 expedientes patrimoniales, con el objetivo de reducir la presión agrícola de regadío intensivo en el entorno inmediato del humedal y favorecer la recuperación ambiental de estos terrenos.

Estas actuaciones han permitido avanzar en la restauración de espacios terrestres y en la configuración de un mosaico de formaciones vegetales que incrementa la diversidad de hábitats y favorece la presencia de nuevas especies de flora y fauna. Su incorporación al parque nacional permitirá integrar estos terrenos en un marco común de protección y gestión, reforzando su contribución a los objetivos de conservación del espacio.

La iniciativa contempla también la definición de una zona periférica de protección alrededor del perímetro resultante de la ampliación, así como la actualización del marco normativo del parque para adecuarlo a las determinaciones de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.

MÁS REPRESENTATIVIDAD DE LOS SISTEMAS NATURALES Y MAYOR BIODIVERSIDAD

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel constituye uno de los últimos representantes de las denominadas tablas fluviales, un tipo de humedal que se forma en la confluencia de los ríos Guadiana y Gigüela. Su ecosistema principal está constituido por lagunas de aguas dulces, carrizales, espadañales, juncales y herbazales de tablas con encharcamiento temporal, a los que se suman otros sistemas naturales asociados a las cuencas continentales, los saladares, los cursos de agua y los bosques de ribera.

La ampliación permitirá reforzar la representación del sistema natural de encinares y carrascales, incorporando terrenos de dehesa de elevado interés ambiental. Asimismo, facilitará la recuperación del sistema natural de estepares mediterráneos, mediante la incorporación de territorios con potencial para recuperar estos ambientes característicos del paisaje mediterráneo continental.

La presencia de estos ecosistemas terrestres complementará los valores naturales del humedal y contribuirá a mejorar la representatividad de los sistemas naturales españoles en el conjunto de la Red de Parques Nacionales. Actualmente, de los 40 sistemas naturales contemplados en el anexo de la Ley 30/2014, 39 están representados en la Red, aunque algunos requieren mejorar su nivel de representación.

La ampliación permitirá también incrementar la diversidad de ambientes disponibles para la fauna. Entre las especies que se incorporarían al elenco de valores naturales del parque destacan el águila imperial ibérica, catalogada en peligro de extinción, así como el águila culebrera y el elanio azul, incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Los nuevos paisajes agroesteparios contribuirán, además, a mejorar las condiciones para especies especialmente amenazadas de estos ambientes, como el sisón, catalogado en peligro de extinción, y otras especies vulnerables como la ganga ibérica, la ganga ortega y el aguilucho cenizo. También se favorecerá la presencia de especies protegidas como el aguilucho pálido.

MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD ECOLÓGICA DEL PARQUE

La incorporación de nuevos terrenos permitirá incrementar la extensión de los sistemas naturales protegidos y mejorar la continuidad y funcionalidad ecológica del parque nacional. La integración de los ambientes de dehesa y agroesteparios contribuirá a configurar un espacio más diverso, en el que los ecosistemas húmedos se complementen con formaciones terrestres de interés para la conservación.

Esta actuación da continuidad a la línea de trabajo desarrollada por el OAPN durante las últimas décadas para reducir las presiones sobre el humedal y favorecer la recuperación ambiental de su entorno. La adquisición de terrenos y las actuaciones de restauración han permitido avanzar en la recuperación de hábitats terrestres y en la creación de condiciones más favorables para la biodiversidad.

La primera ampliación del parque nacional tuvo lugar mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de enero de 2014, que permitió incorporar terrenos colindantes y aumentar su superficie de 1.928 a las actuales 3.030 hectáreas. Esta ampliación supuso, entre otras mejoras, la incorporación de ecosistemas terrestres de dehesa y una mayor representación del sistema natural de encinares, carrascales, alcornocales y acebuchales.

La nueva propuesta permitirá avanzar en esa misma dirección, incorporando terrenos adquiridos con posterioridad y reforzando la protección de los valores naturales que conforman el conjunto del espacio. Asimismo, la definición de una zona periférica de protección permitirá establecer un régimen jurídico específico para los terrenos situados alrededor del parque, con el objetivo de proyectar sus valores naturales en el entorno y amortiguar los posibles impactos procedentes del exterior.

NUEVO IMPULSO A LA CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE NACIONAL

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel fue declarado en 1973 mediante el Decreto 1874/1973, de 28 de junio, y posteriormente reclasificado por la Ley 25/1980, de 3 de mayo. Desde entonces, la evolución de su marco normativo y las actuaciones de adquisición y restauración de terrenos han permitido avanzar en la protección de sus valores naturales y en la mejora de su entorno.

La propuesta actual responde a la necesidad de seguir mejorando la representatividad de sus sistemas naturales, tanto en el propio parque como en el conjunto de la Red de Parques Nacionales, y de favorecer la continuidad ecológica y el cumplimiento de sus objetivos de conservación.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento de ampliación se inició a partir del acuerdo adoptado el 6 de julio de 2026 por la Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales de Las Tablas de Daimiel y de Cabañeros. Posteriormente, el 4 de noviembre de 2026, la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha solicitó formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del OAPN, el inicio de las actuaciones y trámites necesarios para impulsar la ampliación, manifestando su voluntad de desarrollar el proceso de manera coordinada y en estrecha colaboración entre ambas administraciones.

La iniciativa se tramitará mediante un proyecto de ley, conforme al procedimiento establecido en los artículos 8 y 11 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. Esta vía permitirá abordar conjuntamente la modificación de los límites del parque y la adecuación de su marco normativo, actualizando, entre otros aspectos, las referencias legales relativas a la zona periférica de protección.

Con carácter previo a la elaboración del proyecto normativo, se desarrollará un proceso de consulta y participación pública para recabar las propuestas y aportaciones de la población y de los grupos de interés. Este proceso, que comienza hoy con la consulta pública previa a través de la web del OAPN, permitirá analizar las alternativas planteadas y avanzar hacia una propuesta que cuente con el mayor consenso posible antes de su elevación a las Cortes Generales.

El OAPN y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha trabajarán conjuntamente en el desarrollo de esta iniciativa, que constituye un nuevo paso en la consolidación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y en la mejora de la representatividad de la Red de Parques Nacionales. La ampliación contribuirá así a reforzar la protección de la biodiversidad, recuperar ecosistemas terrestres de interés y mejorar la capacidad del espacio para mantener sus procesos ecológicos esenciales.