Un hombre de 69 años ha resultado herido por quemaduras en un incendio que tuvo lugar en una vivienda de Ciudad Real.

El aviso se produjo a las 23:40 horas y el fuego se originó en un sillón de la vivienda situada en la Ronda de Calatrava, según ha informado a Onda Cero fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El propietario del inmueble sufrió quemaduras en las manos, fue atendido por una UVI y trasladado al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Además de la ambulancia, hasta el lugar del incendio acudieron los bomberos, Policía Nacional y Policía Local.