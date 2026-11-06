Detienen a dos personas como autores de un robo con fuerza en una vivienda de Puertollano

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una vivienda de la localidad.

Fueron sorprendidos in fraganti gracias que el propietario de la vivienda llamó de inmediato al teléfono 091 para solicitar ayuda porque “unos ladrones” que ya habían entrado en su domicilio el día anterior, habían vuelto a acceder, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El rápido aviso del propietario permitió que varias patrullas de la Policía Nacional pudieran acudir inmediatamente y detener in fraganti a uno de los dos implicados en el robo. La investigación posterior logró identificar y detener al segundo participante en los hechos.

El perjudicado había denunciado el día anterior el robo de su vivienda y la sustracción de numerosas herramientas y efectos personales. Al día siguiente, sorprendió nuevamente a los dos presuntos ladrones en el interior, pidiendo ayuda al 091.

Durante la llamada, fue facilitando al agente que le atendió información en tiempo real sobre la ubicación de uno de los asaltantes, lo que permitió finalmente que las patrullas que acudieron al lugar le localizasen y procediesen a su detención.

Los agentes se incautaron además del turismo que habrían utilizado para facilitar el escalo del muro y en cuyo interior aún se encontraba parte del material sustraído el día anterior y que el propietario reconoció sin ningún género de dudas como de su propiedad.

Posteriormente, los investigadores llevaron a cabo numerosas pesquisas para poder identificar, localizar y detener al segundo implicado.

También verificaron que una gran parte de los objetos sustraídos fueron vendidos en una chatarrería de la localidad de Miguelturra (Ciudad Real) por un importe de más de 600 euros y para cuya venta se valieron de la ayuda de una chica menor de edad, pareja de uno de los encartados.

A los detenidos se les imputa la comisión de un delito continuado de robo con fuerza en domicilio y contra la seguridad del tráfico, ya que uno de ellos era reincidente en la conducción del turismo careciendo de permiso de conducir. Ambos fueron puestos a disposición judicial.