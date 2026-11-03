Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real avanza que "en breve" los usuarios del Avant serán informados de cómo se atenderá el servicio

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha manifestado que “en breve” los usuarios habituales de los trenes Avant van a ser informados de cómo se va a atender el servicio entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid después de que la línea de AVE se haya cortado tras el accidente ferroviario de Urda.

Broceño ha explicado que se ha puesto en contacto con el responsable institucional de RENFE y este le ha trasladado que “más pronto que tarde” los usuarios habituales del Avant tendrán toda la información para que puedan trasladarse con la mayor normalidad posible.

Al menos hasta este martes, los usuarios del Avant de Ciudad Real-Madrid están realizando los viajes en autobús en diferentes horarios de ida y vuelta y cuyos trayectos duran dos horas y media.

El subdelegado del Gobierno ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y de comprensión “porque el accidente de Urda ocurrió hace pocos días y hay que organizarlo todo bien”.

Posible apertura de la línea Madrid-Sevilla en máximo de 10 días tras permiso judicial

Estas declaraciones las ha realizado David Broceño antes de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciara este martes que la línea Madrid-Sevilla podrá volver a prestar servicio en un plazo máximo estimado de diez días naturales desde que la jueza autorice los trabajos de reconstrucción en Urda (Toledo).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente ha precisado que la reapertura se realizará con una reducción de frecuencias, no de plazas, hasta que se complete el despliegue del sistema ERTMS-2 y una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad de la línea.

El titular de Transportes ha informado de que en el día de hoy se ha procedido a solicitar permiso a la juez competente para que autorice a iniciar las labores de reconstrucción y reposición de la línea, una vez se han concluido ya los trabajos de retirada de material y coches de los trenes siniestrados sobre las vías.