El Pleno de Ciudad Real expresa su condolencia y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario y pide que se esclarezcan las causas

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, correspondiente al mes de octubre de 2026, ha celebrado una sesión en la que se ha procedido a la aprobación de una declaración institucional en memoria de las víctimas del accidente ferroviario y en apoyo a las personas afectadas y sus familiares.

La declaración ha sido leída por el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares. A continuación, los miembros de la Corporación han guardado un minuto de silencio en señal de duelo y recuerdo a las víctimas.

El texto aprobado expresa la solidaridad, las condolencias y el apoyo de la ciudad a los familiares de las personas fallecidas, a los heridos y a quienes continúan afectados por las consecuencias del accidente. Asimismo, traslada el deseo de una pronta recuperación para los heridos y de una resolución favorable para las personas que permanecen a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

La declaración reconoce también la labor de los servicios de emergencias, los profesionales sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército y los bomberos, con una mención expresa a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ciudad Real. El texto destaca igualmente la coordinación y colaboración entre las distintas instituciones y administraciones durante la atención a la emergencia.

Minuto de silencio en el pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real | OC

Por otra parte, la declaración institucional plantea la necesidad de esclarecer las causas del accidente y determinar si se han producido negligencias o fallos en los sistemas de seguridad, con el objetivo de depurar las responsabilidades que pudieran corresponder y contribuir a recuperar la confianza en el sistema ferroviario de alta velocidad.

En este sentido, el texto subraya la especial vinculación de Ciudad Real con el ferrocarril y la alta velocidad, un servicio público esencial para la movilidad de la ciudadanía.

La declaración concluye con un reconocimiento a los vecinos de Urda y Los Yébenes, a través de sus respectivos ayuntamientos, por la solidaridad y la ayuda prestadas a las víctimas desde los primeros momentos de la tragedia.

Reanudación de la sesión plenaria

Una vez aprobada la declaración institucional y guardado el minuto de silencio, la sesión ha quedado suspendida.

El Pleno ordinario correspondiente al mes de octubre de 2026 se reanudará el próximo martes, 3 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas, para abordar el resto de los asuntos incluidos en el orden del día.