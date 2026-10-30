La corporación municipal guardó un minuto de silencio

El Pleno de Ciudad Real expresa su condolencia y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario y pide que se esclarezcan las causas

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, correspondiente al mes de octubre de 2026, ha celebrado una sesión en la que se ha procedido a la aprobación de una declaración institucional en memoria de las víctimas del accidente ferroviario y en apoyo a las personas afectadas y sus familiares.

Onda Cero Ciudad Real

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Minuto de silencio en el pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, correspondiente al mes de octubre de 2026, ha celebrado una sesión en la que se ha procedido a la aprobación de una declaración institucional en memoria de las víctimas del accidente ferroviario y en apoyo a las personas afectadas y sus familiares.

La declaración ha sido leída por el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares. A continuación, los miembros de la Corporación han guardado un minuto de silencio en señal de duelo y recuerdo a las víctimas.

El texto aprobado expresa la solidaridad, las condolencias y el apoyo de la ciudad a los familiares de las personas fallecidas, a los heridos y a quienes continúan afectados por las consecuencias del accidente. Asimismo, traslada el deseo de una pronta recuperación para los heridos y de una resolución favorable para las personas que permanecen a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

La declaración reconoce también la labor de los servicios de emergencias, los profesionales sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército y los bomberos, con una mención expresa a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ciudad Real. El texto destaca igualmente la coordinación y colaboración entre las distintas instituciones y administraciones durante la atención a la emergencia.

Minuto de silencio en el pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real
Minuto de silencio en el pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real | OC

Por otra parte, la declaración institucional plantea la necesidad de esclarecer las causas del accidente y determinar si se han producido negligencias o fallos en los sistemas de seguridad, con el objetivo de depurar las responsabilidades que pudieran corresponder y contribuir a recuperar la confianza en el sistema ferroviario de alta velocidad.

En este sentido, el texto subraya la especial vinculación de Ciudad Real con el ferrocarril y la alta velocidad, un servicio público esencial para la movilidad de la ciudadanía.

La declaración concluye con un reconocimiento a los vecinos de Urda y Los Yébenes, a través de sus respectivos ayuntamientos, por la solidaridad y la ayuda prestadas a las víctimas desde los primeros momentos de la tragedia.

Reanudación de la sesión plenaria

Una vez aprobada la declaración institucional y guardado el minuto de silencio, la sesión ha quedado suspendida.

El Pleno ordinario correspondiente al mes de octubre de 2026 se reanudará el próximo martes, 3 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas, para abordar el resto de los asuntos incluidos en el orden del día.

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