RENFE establece un plan alternativo por vías convencionales para viajar entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid

Renfe está trabajando en la programación de planes alternativos de transporte para garantizar la movilidad, puesto que debido al accidente ferroviario de Urda se mantendrá interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. A su vez, la compañía ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los afectados por la suspensión de la línea de alta velocidad.

Así, la compañía ha habilitado varios servicios especiales por vía convencional (lo que incrementará en aproximadamente 1:30 horas el tiempo de viaje) para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano en ambos sentidos. En concreto:

· Para los servicios Madrid-Ciudad Real-Puertollano se efectuarán salidas desde Madrid Pta. Atocha a las 8:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00, 20:00 y 22:30h.

· Para los servicios Ciudad Real-Madrid se efectuarán salidas desde Ciudad Real a las 7:15, 9:00, 11:00, 13:30, 15:00, 17:00, 19:30 y 21:00h.

· Para los servicios Puertollano-Madrid se efectuarán salidas desde Puertollano a las 04:45, 6:45, 8:15, 10:00, 12:00,15:30, 18:15 y 20:15 h.

Plan alternativo de transporte para el corredor Madrid-Andalucía

A partir del viernes 30, Renfe ofrecerá un plan alternativo de transporte para facilitar la movilidad de los viajeros que necesiten desplazarse entre Madrid y Andalucía mientras permanezca interrumpida la circulación de alta velocidad.

La compañía está ultimando la programación de estos servicios. Renfe comunicará a través de sus canales oficiales los horarios, recorridos y servicios disponibles en cuanto se encuentre definida la operativa.

Además, Renfe está informando a los viajeros afectados de que, con motivo de la huelga de mañana, 29 de octubre, los servicios de determinados núcleos y corredores —incluidos los trenes sujetos a servicios mínimos— pueden sufrir alteraciones. Por ello, la compañía recomienda viajar únicamente en tren, en estos casos, cuando resulte imprescindible.