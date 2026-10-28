VÍDEO: Llegan al Hospital de Ciudad Real los primeros heridos del accidente ferroviario de Urda

Más de una treintena de heridos del accidente de trenes de Urda (Toledo) se han derivado a distintos hospitales de la Comunidad Autónoma, tal y como han informado fuentes del Gobierno regional.

En concreto, hay 29 de ellos en el Hospital General Universitario de Toledo --donde ya se han producido dos altas--, 20 en el Mancha Centro de Alcázar de San Juan, cuatro en el Hospital General de Ciudad Real y otro herido más en el Hospital General de Albacete. Además, tres heridos se han trasladado a hospitales de Madrid.

El accidente ferroviario ha dejado, por el momento, 30 víctimas --24 en el AVE y 6 en el Iryo-- aunque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que serán más, al tiempo que ha apuntado que hay de momento unos 80 heridos de diversa consideración.

Los hospitales de Toledo, Alcázar de San Juan y Ciudad Real han suspendido por el momento las operaciones no urgentes para poder atender a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), según ha podido saber EFE.

Además, en los hospitales de Alcázar y Ciudad Real se han multiplicado las donaciones de sangre, han sido muchas las personas que acuden a ambos centros sanitarios para donar.

Donación de sangre en el Hospital de Ciudad Real | Onda Cero

Por su parte, el Parque de Bomberos de Alcázar de San Juan está trabajando en el lugar del accidente ferroviario de Urda. En un primer momento se desplazaron tres efectivos con un vehículo BRP.

Están ya en camino otros 6 bomberos con dos vehículos (BUP y BRP) del Parque de Ciudad Real.

La línea del AVE Madrid-Sevilla interrumpió la circulación debido al accidente ferroviario y han sido numerosos los pasajeros que han resultado afectados.

Tras el accidente, varios trenes quedaron parados en el entorno de las estaciones de Ciudad Real y Puertollano, como han contado en Onda Cero algunos de estos viajeros, Jaime y Miguel, incluso un convoy se quedó detenido a 5 kilómetros del lugar del siniestro, tal y como ha relato Humberto, pasajero de este tren.

Agentes de Policía Nacional y de Protección Civil en la estación del AVE de Ciudad Real | Sandra Serrano

Mientras, en la estación del AVE de Ciudad Real muchas personas ha estado esperando a familiares y amigos que tenían que venir de Madrid o de otras localidades.

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha ubicado en la estación un vehículo de Protección Civil para habilitar un punto de atención a los posibles familiares de las víctimas que puedan necesitan asistencia, acompañamiento o apoyo.

Estación del AVE de Puertollano

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, se ha desplazado en la mañana de este miércoles hasta la estación de trenes de Alta Velocidad (AVE) de la ciudad industrial para supervisar la atención a los viajeros afectados tras la suspensión del tráfico en la línea Madrid-Andalucía, provocada por una grave colisión entre un tren Iryo y un AVE a la altura de la localidad toledana de Urda.

Ataviado con el peto de Protección Civil -en una intervención similar a la desplegada tras el accidente ferroviario registrado anteriormente en Adamuz-, el regidor se ha dirigido a cientos de pasajeros afectados que se agolpaban en las instalaciones de Adif para trasladarles un mensaje de tranquilidad e informarles sobre el dispositivo habilitado.

Durante su alocución, Miguel Ángel Ruiz ha explicado a los usuarios que el Ayuntamiento de Puertollano ha puesto a su inmediata disposición una flota de autobuses de transporte alternativo por carretera, al margen de los que pudiera habilitar Renfe.

El objetivo de este operativo es facilitar que los viajeros puedan proseguir sus recorridos hacia sus destinos finales o trasladarse a otros puntos de conexión de la red de transportes hacia Sevilla, Córdoba o Madrid.

Pasajeros en la estación de Puertollano afectados por el accidente | Europa Press

El dispositivo desplegado en el entorno de la estación ferroviaria ha contado con una amplia presencia de efectivos de la agrupación local de Protección Civil, así como de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Además de colaborar en la asistencia directa a los pasajeros afectados, las fuerzas de seguridad han estado regulando el tráfico rodado en los accesos a la terminal para garantizar la fluidez en el embarque de los autobuses.

En declaraciones a los medios, el regidor municipal ha comenzado enviando un mensaje de "mucho apoyo para todos los servicios de emergencia y para todas las familias" afectadas por la tragedia, especialmente "para aquellas que han perdido a un ser querido".

Ruiz ha explicado que desde el Consistorio se ha trabajado para organizar "lo antes posible el caos que había en la estación de pasajeros", gestionando la llegada de autobuses de transporte alternativo para que los usuarios puedan proseguir su viaje hacia el sur o hacia la capital.

El alcalde ha destacado la coordinación existente con Adif en un momento de gran preocupación por el alcance del accidente y ha reafirmado el compromiso municipal para resolver la situación: "Vamos a poner todos los medios que estén a nuestro alcance para que en el tema logístico podamos atender a las más de 500 personas que se encuentran en la estación de Puertollano".