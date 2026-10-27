Hallan muerto a un hombre en su coche tras descontrolarse una quema de rastrojos en Villamayor de Calatrava

Un hombre de 63 años de edad era hallado este lunes sin vida en el interior de su vehículo en el término municipal de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), tras verse envuelto en un incendio originado mientras realizaba labores de quema de rastrojos en un terreno de la zona.

El cadáver del varón era localizado sobre las 15.00 horas de este lunes. Según ha adelantado el diario Lanza y han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, los primeros indicios apuntan a que el fuego se habría descontrolado durante los trabajos agrarios, momento en el que la víctima intentó sofocar las llamas por sus propios medios antes de quedar atrapada.

Posteriormente, el hombre era encontrado en el interior de su vehículo.

Las mismas fuentes señalan que se permanece a la espera de los resultados definitivos de la autopsia para confirmar si la causa del fallecimiento se debió a la inhalación de humo al intentar refugiarse dentro del turismo.

Por su parte, los efectivos de la Guardia Civil mantienen abierta una investigación para esclarecer con precisión las circunstancias en las que se produjeron los hechos.