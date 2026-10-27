6 listas para el Congreso y 4 para el Senado en Ciudad Real

La Junta Electoral Provincial de Ciudad Real ha confirmado que finalmente son seis y no siete las candidaturas que se han presentado para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Fuentes de la junta electoral han informado a Onda Cero que las listas presentadas y aprobadas son las del Partido Popular, Partido Socialista, Vox, Frente Amplio, Podemos y Frente Obrero.

En un principio también se había registrado la lista del partido Se Acabó la Fiesta, pero al final fue la propia formación política la que decidió retirar la candidatura por Ciudad Real.

Y para el Senado, hay 4 listas electorales. Son las del Partido Popular, Podemos, Vox y Senado de Progreso que es la coalición entre PSOE y Frente Amplio.

Las candidaturas serán publicadas mañana miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En las elecciones generales de 2023, fueron 8 las candidaturas de Ciudad Real que acudieron a las urnas para el Congreso y otras 7 para el Senado.