UGT y CCOO Ciudad Real piden a los trabajadores que el 11 de noviembre den una “respuesta de país” al problema de la vivienda

UGT y CCOO Ciudad Real han hecho hoy un llamamiento a la ciudadanía y a la clase trabajadora en particular para que el próximo 11 de noviembre secunden la convocatoria de huelga general organizada por ambos sindicatos para hacer de la vivienda un derecho real y efectivo y mejorar los salarios.

En rueda de prensa, las secretarias generales de UGT y CCOO de la provincia, Alfonsi Álvarez y Esther Serrano, han puesto sobre la mesa que la protesta recoge el testigo de la demanda planteada por los jóvenes y los colectivos sociales en las calles de Madrid y del resto de ciudades españolas. Álvarez insistía en que “no es una huelga improvisada ni al uso; es una respuesta de país a un estallido social que no podemos ignorar”.

La responsable provincial de UGT afirmaba que “el 11 de noviembre pararemos porque la vivienda se ha convertido en el mayor factor de desigualdad y empobrecimiento de la clase trabajadora”. Añadía que la provincia soporta una inflación del 5,9% y un encarecimiento de la vivienda que, en este 2026, ya va por el 12,2%. La consecuencia de esto es que pagar un alquiler o una hipoteca absorbe el 70% del salario y que “aunque ganes 2.000 euros sigues siendo un trabajador pobre”.

Apuntaba que la huelga va dirigida tanto a la patronal como a las administraciones públicas con competencias en materia de vivienda. Contra la patronal porque, “de manera sistemática, sigue bloqueando cualquier intento de subida salarial en los convenios colectivos. Lo estamos viendo en las negociaciones de los convenios del Comercio General y de Ayuda a Domicilio. Pero es que, además, están obsesionados con penalizar retributivamente a aquellas personas trabajadoras que enferman y no acuden a sus puestos por una baja”.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores exige que los salarios suban conforme al Índice de Precios al Consumo. “De no ser así seguirá siendo imposible que podamos acceder a una vivienda digna”.

“No podemos tolerar más la inacción de las administraciones públicas”. En este sentido, la secretaria general de UGT Ciudad Real reclamaba la creación de un parque público de vivienda protegida, límites al precio del alquiler en zonas tensionadas, un freno a la proliferación de los pisos turísticos y la protección de los inquilinos frente a los desahucios.

Alfonsi Álvarez recordaba que UGT lleva muchos años trabajando por el derecho a la vivienda a través de propuestas, demandas y de reclamaciones incluso ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Sin embargo, “a los sindicatos se nos han agotado todas las vías de negociación y diálogo; solo nos queda la movilización, una movilización pensada para el 11 de noviembre, el día antes de que en la Diputación Permanente se voten los reales decretos de vivienda”. Hasta entonces, añadía, “vamos a ir a las comarcas de la provincia para –mediante asambleas- informar a las personas trabajadoras de los motivos de la huelga”

Por su parte, la secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, ha afirmado que con esta huelga damos un paso al frente y recogemos la indignación que recorre las calles. Una huelga a la ofensiva, una huelga en favor de la clase trabajadora y para exigir un cambio radical en las políticas de vivienda. “Exigimos topes a los precios de alquiler, un control efectivo del mercado del arrendamiento y una inversión pública en vivienda del 1% del PIB durante la próxima década”.

“Denunciamos un modelo económico que permite beneficios récord a las grandes empresas trasladando sus costes directos a la cesta de la compra, mientras aboca a las familias trabajadoras a una pérdida constante de poder adquisitivo. “Que no nos engañen: los salarios no son los culpables de la inflación, los responsables son los desmedidos márgenes empresariales y el precio de la vivienda, que en la región y en nuestra provincia no para de subir”, ha advertido Serrano.

CCOO exige desbloquear la negociación colectiva, incrementar los salarios entre un 4% y un 7% en los convenios y elevar el Salario Mínimo Interprofesional al menos un 7%, superando los 1.300 euros al mes. En Ciudad Real hay sectores con categorías profesionales que ya han sido absorbidas por el salario mínimo legal o que están a punto de serlo; y convenios bloqueados o con subidas salariales del todo insuficientes, teniendo en cuenta que los precios en la provincia han subido un 5,9 %, el incremento más alto de la región. Sectores muy feminizados como el comercio general, textil o ayuda a domicilio, este último bloqueado desde hace más de cuatro años. Por eso, esta huelga tiene también un rostro marcadamente femenino e intergeneracional.

Por ello, CCOO exige a la patronal provincial FECIR que permita avances que mejoren la vida de la gente en Ciudad Real. “Si los salarios y las condiciones laborales mejoran, la economía se mueve y las propias empresas funcionan mejor. Es una cuestión de sentido común, pero la avaricia rompe el saco y hoy no existe un reparto justo de la riqueza. Hoy tener trabajo ya no garantiza una vida digna”.

Tampoco vamos a tolerar el desmantelamiento de lo público. En Castilla-La Mancha el 34% de la población, unas 724.000 personas, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Somos la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de España, y en Ciudad Real más de 11.500 hogares dependen del Ingreso Mínimo Vital.

“Lo que nos jugamos el 11N y con las elecciones generales es la elección entre dos modelos de vida. Nos jugamos decidir si queremos un Estado del Bienestar fuerte, donde se revaloricen las pensiones y se refuerce la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos, o si nos abocamos al sálvese quien pueda”. Estas citas también “van de democracia frente a fascismo, de diversidad frente al odio”, advierte la secretaria general de CCOO Ciudad Real. “El 11N no nos resignamos, iremos a la huelga general y llenaremos las calles para situar el bienestar de las personas en el centro. Para conseguir que los empresarios, las administraciones y los responsables políticos dejen de darnos la espalda como han hecho hasta ahora. Tenemos motivos de sobra para parar y movilizarnos”.