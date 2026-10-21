La Junta invertirá en 2027 más de 114 millones de euros en la provincia de Ciudad Real

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, y la delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Inmaculada Jiménez, han presentado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2027, que contempla más de 114 millones de euros en inversiones directas en la provincia, distribuidas en cerca de un centenar de actuaciones.

Blanca Fernández ha destacado que estas cuentas permitirán acercarse a los 500 millones de euros de inversión directa ejecutada por el Gobierno regional durante la legislatura, con actuaciones destinadas a mejorar hospitales, centros de salud, colegios, carreteras e infraestructuras hidráulicas, entre otras dotaciones. “Seguimos apostando por la inversión, por los servicios públicos y por las infraestructuras de la provincia de Ciudad Real”, ha subrayado.

La delegada provincial ha enmarcado estos presupuestos en un contexto económico favorable, con una previsión de crecimiento del 2 por ciento para 2027, y ha defendido que las cuentas están orientadas a reforzar los servicios públicos, impulsar la actividad económica y favorecer la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

“No tiene sentido crecer y generar riqueza si esto no se transforma en empleo y en servicios públicos potentes”, ha señalado Blanca Fernández, quien ha resumido la orientación de las cuentas en el objetivo de “crecer para compartir”, con oportunidades y recursos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente en los municipios rurales.

La sanidad concentra más de la mitad de la inversión

La infraestructura sanitaria constituye la principal prioridad inversora para 2027, con más de 60 millones de euros, cerca del 53 por ciento del total provincial. Entre las actuaciones más destacadas figura la finalización de las obras y el equipamiento del nuevo Hospital de Puertollano, para lo que se destinan 25 millones de euros el próximo año.

Blanca Fernández ha detallado que el proyecto afronta su tramo final y permitirá hacer realidad una infraestructura esperada por Puertollano y su comarca. Asimismo, ha destacado el inicio de la ampliación del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, una actuación plurianual destinada a modernizar y ampliar sus instalaciones y mejorar su equipamiento que incluye más de 20 millones en las cuentas del próximo ejercicio.

La planificación sanitaria incluye también más de 14 millones de euros para centros de salud de la provincia, con actuaciones en Carrión de Calatrava, el centro de salud Ciudad Real 4, Herencia y Albaladejo, además de la inversión prevista para el centro de salud de Argamasilla de Calatrava. A estas intervenciones se suman 165.000 euros para avanzar en la nueva helisuperfie de Puebla del Príncipe.

Educación, innovación e infraestructuras educativas

El ámbito educativo contará con 16,2 millones de euros en inversiones directas. Entre las actuaciones más relevantes se encuentra el plan de climatización de los institutos de educación secundaria, dotado con 3,5 millones de euros, con el objetivo de mejorar las condiciones de los centros y completar la extensión de estas instalaciones.

También sobresale la segunda fase de la reforma del IES ‘Juan Bosco’ de Alcázar de San Juan, con 3,1 millones de euros, así como la inversión de tres millones para la nueva sede del Centro Tecnológico de Castilla-La Mancha (ITECAM) en Tomelloso, destinada a reforzar la investigación y la innovación.

El proyecto presupuestario recoge, además, un millón de euros para el futuro auditorio municipal de Campo de Criptana y 770.000 euros para el gimnasio del colegio ‘Virgen de Criptana’ de esta misma localidad. Se contemplan igualmente tres millones de euros para obras de reforma, ampliación y mejora en centros educativos de la provincia, medio millón para la reforma de la Escuela Oficial de Idiomas de Valdepeñas y la dotación necesaria para avanzar en los proyectos de la residencia universitaria de Almadén y del nuevo Conservatorio de Música de Puertollano.

Blanca Fernández | OC

Petición de suelo para el Conservatorio de Puertollano

En relación con este último equipamiento, Blanca Fernández ha reiterado la necesidad de que el Ayuntamiento de Puertollano formalice la cesión de los terrenos en las condiciones requeridas para poder redactar el proyecto y avanzar en su construcción. La delegada ha realizado un llamamiento para agilizar este trámite y evitar que cuestiones administrativas retrasen una actuación comprometida por el Gobierno regional, tras recordar que desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ya se le remitieron sendas solicitudes de cesión en los pasados meses de marzo y mayo.

Prevención de incendios, agua y carreteras

Desarrollo Sostenible contará con 19,7 millones de euros, la segunda mayor partida inversora por consejerías. Una parte importante se destinará a la protección del medio natural y a la

prevención y extinción de incendios forestales, dada la elevada exposición de la provincia al riesgo de incendios durante buena parte del año.

En materia de agua, se contemplan 5,7 millones de euros para actuaciones relacionadas con la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales, con proyectos en Pedro Muñoz, Torrenueva y El Robledo, entre otros. También se destinarán 2,1 millones a mejoras en el abastecimiento de agua potable, con especial atención al Campo de Montiel y a la renovación de las redes de Castellar de Santiago y Torrenueva.

Por su parte, Fomento dispondrá de 8,2 millones de euros para inversiones, fundamentalmente en carreteras. Si se incorpora el contrato de conservación y mantenimiento, la inversión prevista en la red autonómica provincial alcanzará los 5,2 millones. Entre las actuaciones específicas destacan 1,16 millones de euros para la carretera que conecta Herencia con la autovía de los Viñedos y medio millón para iniciar la construcción de una pasarela peatonal sobre la CM-3105 en Campo de Criptana, que mejorará la seguridad de las personas trabajadoras que se desplazan al polígono industrial.

Bienestar Social, empleo y desarrollo económico

Las inversiones directas en Bienestar Social ascenderán a 1,3 millones de euros, con actuaciones en residencias y centros de mayores. En Ciudad Real capital se acometerán mejoras en la cocina y la lavandería de la residencia ‘Gregorio Marañón’ y reformas en la residencia de mayores de Ciudad Real. También se prevé mejorar la protección contra incendios de la residencia ‘Pocitas del Prior’ de Puertollano, además de otras intervenciones en distintos recursos de atención a las personas mayores.

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo contará con 5,1 millones de euros para actuaciones en la provincia. De esta cantidad, 2,6 millones se destinarán a continuar las obras de la Hospedería de Villanueva de los Infantes, un proyecto que busca ampliar la capacidad de alojamiento turístico del Campo de Montiel y favorecer la actividad económica vinculada al patrimonio y al turismo.

Asimismo, se contemplan inversiones para mejorar las oficinas de empleo, con actuaciones en Almadén, Almagro, Manzanares y Valdepeñas, dentro de la renovación de estas instalaciones provinciales.

En Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la inversión directa se centrará especialmente en la investigación y experimentación agraria desarrollada por el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) con sede en Tomelloso, con 2,1 millones de euros.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital contará con 1,1 millones de euros para actuaciones relacionadas con el archivo general provincial y la rehabilitación de la cubierta del Palacio de Medrano, sede de la Delegación de la Junta en Ciudad Real.