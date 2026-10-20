El jurado declara culpable al principal acusado, Antonio Caba, de matar a los dos empresarios de Manzanares

El jurado popular ha declarado este martes culpable a Antonio Caba de los asesinatos de Jesús María González Borrajo. y Juan Miguel Isla., los dos empresarios de Manzanares cuyas muertes, ocurridas en 2019 y 2022, han sido juzgadas durante las últimas dos semanas en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Los nueve integrantes del jurado han alcanzado su veredicto pasadas las 19.00 horas de este martes después de comenzar a deliberar el mediodía de este lunes a puerta cerrada.

En el caso de González Borrajo., han considerado por unanimidad que Caba acabó con su vida de forma violenta para apropiarse de los 14.000 euros procedentes de la venta de un vehículo.

El jurado ha señalado como elementos de convicción la geolocalización de la víctima, las llamadas y encuentros entre Antonio Caba. y Gaspar Rivera, la existencia de pagarés pendientes, las herramientas localizadas y el hallazgo de los restos en un pozo de una finca en Manzanares utilizada por el principal acusado.

También por unanimidad, ha declarado a Antonio Caba. culpable del asesinato de Juan Miguel Isla., cuyo cadáver apareció en marzo de 2023 en un pozo de una finca de Valdepeñas.

El jurado ha considerado probado que acabó con su vida para apropiarse del dinero que unos empresarios de La Solana le habían entregado por la compra de una finca.

Para llegar a esta conclusión, el jurado ha citado las investigaciones de la Guardia Civil y la UCO, los informes forenses, las intervenciones telefónicas y los seguimientos realizados.

El veredicto diferencia, sin embargo, la participación de Gaspar Rivera., acusado de cómplice, en ambos casos.

Por siete votos frente a dos, el jurado lo considera cómplice del asesinato de González Borrajo., al entender que conocía las intenciones de Antonio Caba. y colaboró posteriormente en el descuartizamiento y ocultación de sus restos.

En cambio, respecto a Isla, lo declara por unanimidad culpable únicamente de encubrimiento.

El jurado considera probado que ayudó a trasladar y ocultar el vehículo y posteriormente el cadáver, pero que no sabía que Isla estaba muerto cuando comenzó a realizar los primeros actos de ocultación.

Durante el juicio, Caba. negó haber matado a ambos empresarios y atribuyó las muertes a dos terceras personas que no identificó.

Rivera. negó haber participado en las muertes y sostuvo que colaboró posteriormente por miedo y bajo amenazas.

La Fiscalía había solicitado 46 años de prisión para Caba como autor de los dos asesinatos, y 19 años para Rivera, al que acusaba como cómplice en ambos y para quien apreciaba la atenuante de confesión.

El jurado ha declarado además no culpables a A.F.M. y J.C.S.L.F., los otros dos acusados en el procedimiento por encubrimiento, para quienes la Fiscalía no formulaba acusación.