Renfe lanza un servicio alternativo de transporte desde Madrid a Ciudad Real y Puertollano

Renfe ha establecido un servicio lanzadera desde Madrid a Ciudad Real y Puertollano para facilitar la movilidad de los viajeros tras el accidente producido este miércoles a las 8.53 horas entre un AVE y un tren de Iryo en el entorno de la localidad de Urda (Toledo).

Como consecuencia de este accidente, se encuentra interrumpida la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía, por lo que esta lanzadera se habilita para los viajeros que ya tenían un billete para hoy en esta línea.

En concreto, los trenes tendrán salida desde la vía 4 de Atocha Cercanías y con cinco frecuencias hacia Ciudad Real y Puertollano, fijadas a las 14.00, 16.30, 18.00, 20.00 y 22.30 horas.

En el itinerario en sentido opuesto, las salidas desde Ciudad Real con destino a la capital de España están programadas a las 15.00, 17.00, 19.30 y 21.00 horas.

Las personas que viajen con origen o destino en Puertollano deberán hacer transbordo en Ciudad Real. En el servicio con salida de Atocha a las 18.00 horas, el trayecto entre Ciudad Real y Puertollano se realizará en autobús.