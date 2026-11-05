Renfe prorroga hasta el 12 de noviembre los autobuses entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano

Renfe ha prorrogado, en principio hasta el próximo 12 de noviembre, el plan alternativo de transporte por carretera entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano, puesto en marcha el pasado 31 de octubre ante la interrupción de la circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, según ha informado la compañía en un comunicado.

El dispositivo se presta íntegramente mediante autobuses y ofrece 100 plazas por trayecto, distribuidas en dos vehículos. Cuenta con ocho servicios diarios desde Madrid y otros ocho desde Puertollano, que se reducen a siete en este último sentido durante los fines de semana.

La prórroga comprende desde el miércoles 4 hasta el jueves 12 de noviembre, ambos incluidos, y mantiene las conexiones por carretera entre las tres ciudades en ambos sentidos.

OCHO SALIDAS DIARIAS DESDE MADRID

Los autobuses parten de Madrid-Atocha Cercanías, en la calle Méndez Álvaro, a las 8.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.30, 18.00, 20.00 y 22.30 horas. El recorrido hasta Ciudad Real tiene una duración prevista de dos horas y media y continúa hasta Puertollano, donde los vehículos llegan aproximadamente media hora después.

En sentido contrario, las salidas desde Puertollano se efectúan a las 4.45 horas, únicamente en días laborables, y a las 6.45, 8.15, 10.00, 12.00, 15.30, 18.15 y 20.15 horas todos los días. Los servicios realizan parada en Ciudad Real media hora después de partir y tienen prevista su llegada a Madrid tres horas después de la salida.

Renfe mantiene la posibilidad de realizar cambios y anulaciones gratuitos para los viajeros afectados. Los horarios del plan alternativo pueden consultarse en la página web de la compañía, en las estaciones y en el teléfono de información al cliente 912 320 320.