Detienen en Puertollano a cuatro personas, una de ellas menor de edad, por tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, una de ellas menor de edad, como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas. Entre los detenidos se encuentra el principal investigado, sobre el que pesaban dos órdenes judiciales de detención e ingreso en prisión y otras dos de detención y presentación.

La investigación, denominada operación “Escondite”, se inició tras recibirse informaciones que ubicaban en la localidad dos domicilios en los que se distribuía sustancias estupefacientes, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

Las pesquisas policiales derivaron en una segunda operación, denominada “Lupi”, en la que los investigadores localizan una nueva plantación y punto de venta en el conocido barrio de las Mercedes.

Las vigilancias y seguimientos de los investigadores constataron que los tres puntos de venta estaban perfectamente ubicados y distribuidos dentro del casco urbano y tenían una gran afluencia de personas que a diario acudían a comprar marihuana y cocaína.

Un investigado muy esquivo

El hombre, de 29 años, era conocedor de que le constaban en vigor dos órdenes judiciales de detención. Para evitar ser localizado tomaba multitud de medidas de seguridad y se mostró muy esquivo, dificultando las labores de búsqueda: cambiaba de domicilio y sólo se movía por puntos en los que el acceso con vehículo policial era difícil.

El investigado cultivaba marihuana en su domicilio, donde también guardaba cocaína. Una vez se cercioraba de estar fuera de la vista de los agentes de la autoridad, trasladaba la sustancia a una calle cercana, donde su suegra (también detenida), lo esperaba y procedía a la “apertura” del punto de venta de sustancias estupefacientes.

Operación policial contra el tráfico de droga en Puertollano | OC

Dispositivo policial

Una vez recabados indicios suficientes sobre la actividad ilícita, se llevaron a efecto dos registros en los domicilios implicados para lo que se estableció un dispositivo policial en el que intervinieron la Brigada Local de Policía Judicial de Puertollano, la Unidad de Prevención y Reacción (U.P.R.), la Unidad Aérea de la Policía y la Unidad de Guías Caninos.

Los agentes encontraron una especial dificultad para acceder a las viviendas, circunstancia que aprovechó el investigado para huir trepando a su propio tejado y caminando por él hasta introducirse en un domicilio próximo. Sus movimientos fueron monitorizados por los drones que participaban en el operativo y permitieron acceder a esta nueva casa en la que se había escondido concienzudamente en el interior de un mueble en el salón de la cita vivienda.

Un último registro en el barrio de las Mercedes permitió localizar un nuevo cultivo de marihuana y la detención del cuarto implicado.

Efectos y sustancias intervenidos

Como resultado de los dos primeros registros efectuados se intervinieron 3.995 gramos de cogollos y plantas de marihuana en fase de secado, dispuestos para su venta, además de 895 euros en dinero fraccionado, un arma larga con mira telescópica y munición de aire comprimido y un arma corta dispuesta para hacer fuego y munición para la misma.

En el tercer registro en el barrio de las Mercedes se localiza otra plantación de marihuana independiente, junto con 1672.87 gramos de “maría” ya procesados y envasados para su venta, básculas de precisión, machetes y 16 cartuchos de escopeta, además de un gran número de fármacos sujetos a prescripción médica con los también traficaban, principalmente morfina y fentanilo.

Los cuatro detenidos, contaban con antecedentes penales previos por tráfico de drogas, organización criminal, robos con violencia, lesiones, allanamiento de morada, malos tratos en el ámbito familiar y reclamaciones judiciales, han sido puestos a disposición judicial. Dos de ellos se les decretó su inmediato ingreso en prisión.