El argamasillero David Almansa gana en Catar y consigue su cuarto gran premio en Moto3

El piloto David Almansa, natural de Argamasilla de Calatrava, ha ganado el Gran Premio de Catar puntuable para el Campeonato del Mundo de Moto3.

Almansa arrancó segundo en la pole pero nada más darse la salida se puso en cabeza y no abandonó la primera posición hasta llegar a la meta, sacando más de dos segundos a sus inmediatos perseguidores, los también españoles Adrián Fernández y el campeón del mundial, Máximo Quiles.

Con esta victoria, el argamasillero se confirma en la segunda posición del campeonato del mundo de Moto3 al sumar 253 puntos, 37 más que el tercer clasificado, Álvaro Carpe, a falta tan solo de dos carreras para terminar la temporada.

David Almansa está teniendo un año sobresaliente ya que con el Gran Premio de Catar son cuatro las carreras que ha ganado, junto a las que consiguió en Tailandia, Gran Bretaña y Japón.

A ello se suman cinco segundos puestos en otras tantas carreras , con lo que Almansa se ha subido nueve veces al podio en el Mundial de Moto 3 de 2026.