La Junta cierra el expediente de evaluación ambiental que impide construir la planta de biometano en Torralba

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha confirmado el cierre definitivo del expediente de evaluación ambiental de la planta de biometano proyectada en Torralba de Calatrava.

En este sentido, Blanca Fernández ha señalado que “hoy, igual que ayer en Socuéllamos, notificamos al Ayuntamiento de Torralba de Calatrava que se cierra definitivamente el expediente de evaluación ambiental de la planta de biometano, tal y como dijimos y nos comprometimos”, y es que, “si el pleno de la corporación toma acuerdo desfavorable para la instalación de esta planta, no se lleva adelante la correspondiente evaluación ambiental”.

Cabe recordar que todos los proyectos de biometano pendientes de evaluación ambiental decaerán si antes de julio de 2027 no existe el pronunciamiento favorable por parte de las corporaciones municipales, un criterio trasladado a todos los ayuntamientos de la región el pasado mes de julio.

En este punto, la delegada provincial ha añadido que “el trabajo del Gobierno de Castilla-La Mancha ya está hecho, y como decimos siempre, aquello a lo que nos comprometemos, lo cumplimos”.

El cierre del expediente queda recogido en una Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental que da por terminados los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y de obtención de la Autorización Ambiental Integrada correspondientes al proyecto denominado ‘Planta de Biometano Torralba de Calatrava Agata Solar S.L.’.

De este modo, la tramitación ambiental de la iniciativa queda concluida por parte de la Administración regional, en cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno de Castilla-La Mancha ante el posicionamiento desfavorable expresado por el pleno de la corporación municipal.