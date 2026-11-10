Los taxistas de Ciudad Real prestarán el cien por cien de los servicios durante la huelga general

La Asociación Local de Taxistas de Ciudad Real ha anunciado que mañana miércoles 11 de noviembre se prestará el servicio de taxis en la capital con total normalidad y al cien por cien, a pesar de la convocatoria de la huelga general.

El portavoz del colectivo, Luis Francisco Gómez, ha manifestado en Onda Cero que el servicio de taxis de Ciudad Real “funcionará con normalidad y de manera ininterrumpida”.

De esta forma, Gómez señala que los usuarios podrán llamar sin problemas al teléfono de los taxis o acudir a las paradas “con total normalidad, como todos los días”.

Subraya que el servicio se prestará en Ciudad Real “con total normalidad para que la población pueda estar tranquila porque no habrá interrupciones ni tampoco servicios mínimos”.

En la actualidad, en Ciudad Real capital hay 48 licencias de taxis en total.