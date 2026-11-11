La huelga general transcurre con tranquilidad en Ciudad Real y solo se registran incidencias puntuales

La huelga general se está desarrollando con tranquilidad y normalidad en la provincia de Ciudad Real y solo se han registrado incidencias puntuales en algunos lugares.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real han informado a Onda Cero que el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos no ha podido realizar la recogida de basura en Ciudad Real debido a la presencia de piquetes informativos.

Además, se han detectado incidencias puntuales en las cerraduras de acceso a 10 centros educativos pero nada destacable.

También dos varones fueron identificados por colocar cartelería y pegamento en distintas cerraduras de establecimientos del polígono avanzado de Ciudad Real y no tenían antecedentes.

Mientras, en Puertollano, y según la Subdelegación del Gobierno, las principales incidencias se han registrado en la planta de Repsol, pero nada especialmente destacable.

Había alrededor de 40 personas en el acceso por la puerta 1 con banderas, silbatos y reparto de información, y otro piquete en la puerta 9. Ambos sin incidencias. Tampoco ha habido incidencias en el cambio de turno de las 6:00 horas.

En cuanto al resto de la provincia, había un piquete de aproximadamente 50 personas en Valdepeñas sin incidencias. También otro piquete de unas 40 personas en el polígono industrial de Manzanares, igualmente sin incidencias. Y en el resto de la provincia ha habido tranquilidad.