Usuarios del Avant de Ciudad Real ante el plan alternativo a partir del viernes: "No es mucho mejor que el que había hasta ahora"

La Asociación de Usuarios del Avant de Ciudad Real valora que el nuevo plan de transporte alternativo que pondrá en marcha RENFE a partir del viernes no es mucho mejor que el que había hasta ahora.

A partir del viernes los viajeros podrán usar trenes convencionales o autobuses para desplazarse entre Madrid y Ciudad Real. En los últimos días era solo con autobuses.

El portavoz de la asociación, Pablo López, ha manifestado en Onda Cero que si bien se retoman los trenes convencionales de cercanías sin embargo sigue siendo un problema para los usuarios de los Avant.

Por eso, reivindica a RENFE que vuelva el transporte ferroviario íntegro entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid y no haya alternancia con la carretera.

El nuevo plan alternativo, que se establece a raíz del corte de la línea de alta velocidad tras el accidente ferroviario de Urda, contempla el trayecto hasta o desde Madrid con una duración de dos horas y media, tanto en tren como en autobús. Todos los servicios con origen y destino Madrid utilizarán la estación de Atocha Cercanías.

Mientras, la conexión entre Ciudad Real y Puertollano se realizará mediante trenes de alta velocidad, con una duración de unos 15 minutos. Los viajeros que se desplacen entre Madrid y Puertollano o viceversa deberán efectuar obligatoriamente un transbordo en Ciudad Real.