Herido grave un joven de 20 años tras sufrir una agresión en la puerta de una discoteca en Puertollano

Un joven de 20 años de edad ha resultado herido de gravedad tras sufrir una agresión en la vía pública durante la madrugada del pasado domingo en Puertollano (Ciudad Real).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar sobre las 4.10 horas del domingo, en la esquina de calle Sagunto con calle Benéfica, cerca de una conocida discoteca.

Como consecuencia de la agresión, provocada por un golpe en la cabeza, la víctima quedó inconsciente en el lugar de los hechos.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como una UVI móvil, que atendió al joven en el lugar y procedió posteriormente a su traslado en estado grave hasta el Hospital Universitario de Toledo.

LA POLICÍA NACIONAL INVESTIGA

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer esta agresión mientras el joven permanece ingresado en un centro hospitalario de Toledo a la espera de que los facultativos valoren si debe ser intervenido quirúrgicamente.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, los hechos se produjeron cuando la víctima se encontraba desprevenida y recibió un puñetazo por la espalda por parte de otro individuo tras abandonar el local de ocio.

Como resultado del impacto, el joven cayó al suelo y sufrió lesiones de gravedad, presentando al parecer un coágulo en la cabeza. Tras ser trasladado a Toledo, el equipo médico evalúa actualmente su evolución para determinar si es necesario someterlo a una operación.

Por el momento, los agentes de la Policía Judicial encargados del caso no han practicado detenciones ni han identificado al presunto autor de los hechos. La investigación continúa en curso mediante el visionado de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaración a posibles testigos.

Las primeras pesquisas descartan el uso de armas blancas o de objetos contundentes, apuntando a que las lesiones fueron provocadas únicamente por el puñetazo y la posterior caída.