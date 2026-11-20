El candidato número uno de Vox al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha manifestado que “la gente quiere un cambio en España” y asegura que el Gobierno socialista se ha olvidado de las infraestructuras en la provincia de Ciudad Real.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Chamorro, que lleva tres legislaturas como diputado de Vox por Ciudad Real, afirma que su formación política es la que puede dar a España un cambio político. Considera que las perspectivas electorales son buenas aunque no se fía de lo que digan las encuestas.

En las elecciones generales de 2023 Vox obtuvo un diputado en Ciudad Real y Chamorro subraya que su partido “sale a ganar y a sacar el máximo de diputados y senadores y aspiramos a obtener mejores resultados”.

En cuanto a la provincia de Ciudad Real, lo que más le preocupa a Chamorro es que el Gobierno “se ha cargado la infraestructura que más ha cohesionado a Ciudad Real y Puertollano y que es el AVE, hace años funcionaba estupendamente pero ahora esta machacada y reventada y no hay perspectivas ni seguridad para la gente”.

Además, el candidato de Vox también echa en falta obras hidráulicas o las autovías como la A-43 o la de Ciudad Real-Toledo, y es que en su opinión “las infraestructuras están olvidadas en Ciudad Real”.

Ilusión por Abascal

Ricardo Chamorro dice que “hay ilusión por Santiago Abascal y vamos a luchar para que sea el presidente de España”. En este sentido, asegura que “van a ir a ganar las elecciones generales sin contar con pactos, ya se verá lo que pasa después del 29 de noviembre”.

“Lo que propone Vox”, señala Chamorro, “es sentido común” e indica que acuden a las elecciones con tres propuestas principales: la prioridad nacional para que los españoles sean los primeros en cualquier tipo de atención; la desregulación para acabar con normativas “absurdas y burocracia que hace la vida imposible a empresarios, autónomos y trabajadores”; y la remigración para devolver a sus países de origen a los inmigrantes ilegales y aquellos que cometan delitos en España.

En cuanto a las pensiones, el cabeza de lista al Congreso asegura que Vox garantizará su pago y recuerda que el único gobierno que congeló su cuantía fue el de Rodríguez Zapatero.

También asegura que la ministra de Vivienda y candidata del PSOE de Ciudad Real al Congreso, Isabel Rodríguez, ha sido la peor ministra de vivienda de la historia del país, “tan solo ha construido un puñado de viviendas públicas en España”.