La portavoz del Gobierno de España y Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha protagonizado esta tarde en Miguelturra (Ciudad Real) un coloquio abierto con la militancia y los vecinos de la localidad sobre el futuro del sistema público de pensiones, en el que ha estado acompañada por los candidatos socialistas al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Ciudad Real, entre ellos, Julián Nieva, y Rafael Rivas con los que ha compartido escenario.

Durante su intervención, Saiz ha querido trasladar un mensaje de “certidumbre y sostenibilidad” a los más de 100.000 pensionistas de la provincia de Ciudad Real, reafirmando el compromiso absoluto del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) como “una cuestión de justicia social”.

Asimismo, ha destacado el esfuerzo adicional del Gobierno para que las pensiones de las personas más vulnerables sigan subiendo por encima del IPC.

Frente a esta política, la ministra ha señalado que a PP y Vox “les persigue la hemeroteca” en materia de pensiones. Saiz ha recordado que el anterior Ejecutivo del PP aprobó una reforma que “congelaba de facto” las prestaciones con subidas del 0,25 % e introdujo el factor de sostenibilidad para recortar las pensiones futuras, denunciando que ambas formaciones mantienen una “agenda oculta” basada en “la privatización y los recortes”.

Elma Saiz atiende a los medios de comunicación | OC

Dos modelos de país el próximo 29 de noviembre

En clave electoral, Saiz ha animado a la ciudadanía a contrastar los dos modelos que se confrontan de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

“Por un lado, el modelo del presidente Sánchez de la buena política, de defensa del estado del bienestar, del avance y de seguir ampliando derechos; y por otro, el modelo del insulto, del odio, de la involución y de cero propuestas de esa España en blanco y negro del señor Feijóo”, ha afirmado, calificando además de “retroceso” que el líder del PP haya abierto la puerta a derogar la ley de muerte digna.

En este sentido, ha apelado a la participación y a “la fuerza de la gente” en las urnas el próximo 29N para garantizar que España continúe en la senda del crecimiento económico sin dar “ni un paso atrás en derechos y protección social”.

Por último, ha puesto en valor los datos históricos del empleo en España, con más de 22,6 millones de personas afiliadas, 10,7 millones de mujeres trabajando y récords tanto en trabajadores autónomos como en afiliación extranjera.