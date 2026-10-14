El principal acusado por el asesinato de dos empresarios en Manzanares lo niega y culpa a personas desconocidas

El principal imputado, Antonio Caba, para el que la Fiscalía pide 46 años de prisión por el doble crimen, asegura que no tenía problemas económicos y que no mató a ninguno de los empresarios, culpa de ello a terceras personas, pero no ha dicho quiénes son.

En el caso de Juan Miguel Isla, dice que cuando él y el otro acusado, Gaspar Rivera, fueron a la finca donde ocurrieron los hechos, había una persona esperándoles. Allí se quedó Gaspar y él regreso a su casa y no entró en la finca.

En cuanto a la otra víctima, Jesús María González Borrajo, asegura que una tercera persona estuvo en la nave de Manzanares donde presuntamente ocurrió el crimen. Esta persona discutió con Borrajo y afirma que este murió de manera accidental.

Por su parte, Gaspar Rivera, para el que la fiscalía solicita 19 años de prisión, ha declarado que ha estado manipulado por Antonio Caba y que le tenía miedo y que por eso no denunció los hechos. Asegura que no participó en la muerte de los dos empresarios, tampoco los descuartizó y solo colaboró llevando los restos de ambos hasta los pozos donde fueron depositados los restos.

Hay otras dos personas imputadas por encubrimiento solo por las acusaciones particulares y no por parte del ministerio fiscal.