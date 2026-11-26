El lunes, 30 de noviembre, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y Rutas del Vino de Valdepeñas dan el protagonismo a nuestra variedad de uva autóctona, la uva Airén. Sin ella no se puede entender el desarrollo y crecimiento de nuestro sector vitivinícola. Y Onda Cero quiere sumarse a esta cita. Con ese motivo, y dentro del acto institucional programado por el Gobierno Regional, se emitirá el programa La Brújula de Castilla La Mancha desde el Centro Cultural 'La Confianza', entre las 19:20 y las 19:40 horas.

La Ruta del Vino de Valdepeñas engloba a varios municipios, entre los que se encuentran Moral de Calatrava, San Carlos del Valle, Torrenueva o Santa Cruz de Mudela. Desde el año 2018, Rutas del Vino de Valdepeñas procura la coordinación y promoción de todos los recursos de esta zona de producción, marco de la Denominación de Origen Valdepeñas, a favor del turismo. Desde bodegas a museos, pasando por la gastronomía, la hostelería y el alojamiento, encuentran un recurso para llegar al visitante. La sinergia de todas estas áreas suponen un potente medio de difusión y una puerta al visitante. Nuestro entorno y patrimonio natural no es ajeno a toda la labor de promoción que se desarrolla. Porque nosotros somos conocedores del valor que tiene nuestra tierra y nuestro vino y queremos favorecer que ese conocimiento llegue al resto del mundo.

El próximo lunes, 30 de noviembre, de 19:20 a 19:40 horas, La Brújula de Castilla La Mancha se suma a la celebración del Día del Airén, la uva de Castilla La Mancha.