CCOO celebra que la Justicia reconozca que la empresa Frimancha, en Valdepeñas, era la verdadera empleadora de los 432 falsos autónomos, que figuraban como socios cooperativistas de Servicarne.

El Tribunal de Instancia de Ciudad Real señala que existía relación laboral directa entre la cárnica y las personas empleadas, al quedar acreditado que era Frimancha la que organizaba la producción, fijaba los horarios y aportaba sus instalaciones y maquinaria.

La magistrada concluye que el uso de la figura de la cooperativa permitió a Frimancha reducir los costes laborales y de Seguridad Social, a costa de imponer a los trabajadores condiciones mucho más precarias que las del convenio colectivo aplicable, algo en lo que insiste el secretario general de CCOO Industria Castilla-La Mancha,Víctor Manuel Arias.

La resolución judicial abre la puerta a que estas personas puedan reclamar en los procedimientos correspondientes las diferencias salariales y derechos derivados de su condición de trabajadores por cuenta ajena.

Contra esta decisión cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.