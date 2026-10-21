Gaspar Rivera, cómplice en un caso y culpable de encubrimiento en otro

El jurado declara culpable al principal acusado, Antonio Caba, de matar a dos empresarios en Manzanares

El jurado declara culpable a Antonio Caba, principal acusado de matar a dos empresarios en Manzanares en 2019 y 2022. Consideran que acabó de forma violenta con la vida de Jesús María González Borrajo y Juan Miguel Isla para apropiarse del dinero procedente de las ventas de un vehículo y de una finca, respectivamente.

Al otro principal acusado, Gaspar Rivera, el jurado popular lo considera cómplice del asesinato de González Borrajo, y respecto a Isla, lo declara culpable únicamente de encubrimiento. Los otros dos procesados por encubrimiento han sido declarados por el jurado no culpables.

José Luis Juárez | Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Gaspar Rivera y Antonio Caba durante el juicio
El jurado declara culpable al principal acusado, Antonio Caba, de matar a dos empresarios en Manzanares

El jurado popular declara culpable a Antonio Caba de los asesinatos de dos empresarios en Manzanares cuyas muertes, ocurridas en 2019 y 2022, han sido juzgados estos últimos días en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Los nueve integrantes del jurado han alcanzado un veredicto pasadas las siete de la tarde de este martes, tras dos días de deliberación a puerta cerrada. Consideran por unanimidad que Caba acabó de forma violenta con la vida de Jesús María González Borrajo para apropiarse de 14 000 euros, procedentes de la venta de un vehículo. Y también por unanimidad, el jurado lo declara culpable del asesinato de Juan Miguel Isla, para apropiarse del dinero que procedía de la compra de una finca en La Solana.

En cuanto al otro principal acusado, el jurado popular considera a Gaspar Rivera cómplice del asesinato de González Borrajo, y respecto a Isla, lo declara culpable únicamente de encubrimiento. Además, el jurado ha declarado no culpables a los otros dos acusados por encubrimiento.

Teniendo en cuenta el veredicto, la Fiscalía mantiene la petición de 46 años de prisión para Antonio Caba, mientras que para Rivera rebaja la pena a 12 años y medio. Mientras, las acusaciones particulares solicitan 50 años para Caba y 12 años y medio para Gaspar Rivera. Por su parte, la defensa de Antonio Caba anuncia que recurrirá la futura sentencia que se dicte y pide que se le imponga la menor pena posible. Y en cuanto a Rivera, su defensa solicita que se tenga en cuenta la atenuante de confesión.

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