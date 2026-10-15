AGRICULTURA

Inicio de la campaña de aceituna con la recogida en verde

Comienza la recogida de la aceituna en verde con la apertura, hoy, de la Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (COLIVAL).

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Molturación aceituna en verde
Inicio de la campaña de aceituna con la recogida en verde

Las variedades tempranas de superintensivo, en el campo la recolección ha empezado con la variedad Lecciana, son las primeras en llegar a la almazara para la elaboración de monovarietales de aceite de oliva virgen extra, explica a Onda Cero la gerente de COLIVAL, Consoli Molero.

La cooperativa valdepeñera empieza a molturar alrededor de una semana antes que el año anterior debido al intenso calor registrado, aunque el descenso de las temperaturas y algo de lluvia han frenado la maduración.

Esas condiciones no se reflejan en las previsiones de producción, que se sitúan entre un veinte y un treinta por ciento más en la zona, en parte por las nuevas plantaciones de olivo, cultivo que gana terreno a otros como la vid, detalla Molero.

En cuanto a los precios, después de tres buenos años con rentabilidad para el agricultor, los mercados marcan a la baja. En la actualidad el virgen extra está en 3-3'20€, cantidad que supone pérdidas para el oleicultor debido a los elevados costes de producción.

La campaña de aceituna se generaliza a partir del 10 de noviembre.

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