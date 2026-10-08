A nivel personal Jesús Martín da por cerrada su etapa como alcalde de Valdepeñas, pero todavía no hay decisión definitiva

"Hoy no", con estas palabras responde Jesús Martín a Onda Cero al preguntarle si volverá a ser candidato a la Alcaldía de Valdepeñas en las elecciones municipales de 2027. A pesar de estas palabras, el socialista deja abierta la puerta a esa posibilidad, porque aunque debe tomar solo la decisión también influye después de tantos años la "responsabilidad", dice Martín.

El regidor municipal afirma que vive para sus responsabilidades, que "moriría en su despacho" y que se deprimirá cuando deje el cargo. Sin embargo, cree que es momento de "cerrar un ciclo" y dedicar tiempo a su vida personal. Hasta primeros del próximo año no anunciará su decisión definitiva.

Reconoce Jesús Martín que concurrir a unos nuevos comicios depende de diferentes factores, como los resultados en las urnas a nivel nacional o valorar si la ciudad sufriría o no una paralización. El PSOE, dice, está trabajando internamente para ver todas las posibilidades y tomar la mejor decisión para Valdepeñas.