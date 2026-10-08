ELECCIONES MUNICIPALES 2027

A nivel personal Jesús Martín da por cerrada su etapa como alcalde de Valdepeñas, pero todavía no hay decisión definitiva

El socialista Jesús Martín asegura, en relación a su futuro político, que este es un "buen momento para irse", aunque reconoce que se valoran muchos factores antes de decidir si será o no candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2027.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas
A nivel personal Jesús Martín da por cerrada su etapa como alcalde de Valdepeñas, pero todavía no hay decisión definitiva

"Hoy no", con estas palabras responde Jesús Martín a Onda Cero al preguntarle si volverá a ser candidato a la Alcaldía de Valdepeñas en las elecciones municipales de 2027. A pesar de estas palabras, el socialista deja abierta la puerta a esa posibilidad, porque aunque debe tomar solo la decisión también influye después de tantos años la "responsabilidad", dice Martín.

El regidor municipal afirma que vive para sus responsabilidades, que "moriría en su despacho" y que se deprimirá cuando deje el cargo. Sin embargo, cree que es momento de "cerrar un ciclo" y dedicar tiempo a su vida personal. Hasta primeros del próximo año no anunciará su decisión definitiva.

Reconoce Jesús Martín que concurrir a unos nuevos comicios depende de diferentes factores, como los resultados en las urnas a nivel nacional o valorar si la ciudad sufriría o no una paralización. El PSOE, dice, está trabajando internamente para ver todas las posibilidades y tomar la mejor decisión para Valdepeñas.

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