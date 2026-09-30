Fin de la vendimia en la DO Valdepeñas con menos cosecha de lo previsto y buena calidad de la uva

Finaliza la vendimia en la Denominación de Origen Valdepeñas. A falta de rematar las últimas parcelas de la blanca airén esta semana, la cosecha ronda los 49 millones de kilos de uva, unos dos tercios de uva tinta y el resto de blanca.

Se calcula que, en volumen, la cifra final va a ser similar al año anterior, por debajo de las previsiones iniciales, apunta Cristina Nieto, presidenta de la Interprofesional Vinos de Valdepeñas, en declaraciones a Onda Cero.

DESARROLLO DE LA VENDIMIA

La campaña ha estado marcada por un "llamativo" adelanto en la recogida de la uva a mediados de julio, casi dos semanas antes de lo habitual. Algo nunca visto explica Nieto, a pesar de que las altas temperaturas vienen anticipando las fechas de vendimia de un tiempo a esta parte.

El conjunto de factores climatológicos ha propiciado la entrada en bodega de una materia prima de muy buena calidad, en una vendimia donde el reto de viticultores y bodegas ha estado en controlar los efectos del intenso calor, señala la presidenta de InterValdepeñas.

1 350 viticultores, con una superficie cercana a las 15 000 hectáreas, han recogido y llevado a bodega uva acogida a DO, según los datos de inscripción en el Registro de Viñedos del Consejo Regulador.

PRÓXIMA CALIFICACIÓN AÑADA

En cuanto a los vinos de esta campaña, una vez termine la fermentación se reunirá el comité de cata para calificar la nueva añada de los vinos con Denominación de Origen Valdepeñas.