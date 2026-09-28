Solicitan 46 años de prisión para el principal acusado de matar a dos empresarios en Manzanares

La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar a partir del 5 de octubre, con tribunal del jurado, a los dos acusados de los delitos de asesinato y robo con violencia de los empresarios Jesús María González y Juan Miguel Isla.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, el primero de los crímenes ocurre en junio de 2019, cuando uno de los acusados, tras mantener una disputa económica con un amigo relacionada con la venta de un vehículo, acaba con su vida de forma violenta.

Posteriormente, con la colaboración del otro acusado, descuartizan el cadáver, queman el torso y arrojan la cabeza y las extremidades de González Borrajo a un pozo de una finca de Manzanares. Hasta junio de 2023 no se encuentran sus restos, confirmando la Guardia Civil mediante pruebas de ADN que correspondían a este empresario.

El segundo asesinato se produce en julio de 2022, cuando el principal acusado acompaña al empresario Juan Miguel Isla a la localidad de La Solana para recibir un pago de 50 000 euros por la venta de una finca, acabando posteriormente con su vida y apoderándose del dinero, según el fiscal. Su cuerpo se localiza en marzo de 2023, en un pozo situado en una finca de Valdepeñas.

Para el autor material de ambos crímenes la Fiscalía solicita un total de 46 años de prisión, 19 para el otro hombre al que atribuye la misma calificación penal con la atenuante de confesión.

Asimismo, el Ministerio Público solicita que se mantenga la prisión provisional de ambos y plantea el sobreseimiento provisional respecto de otros dos investigados, al considerar que no existen indicios suficientes de su participación en los hechos.