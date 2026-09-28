POLÍTICA MUNICIPAL

Unidas por Valdepeñas propone facilitar acceso a las farmacias con zonas para parada temporal de vehículos

UxV lleva al próximo Pleno ordinario una moción que pretende establecer y regular espacios de estacionamiento temporal de vehículos próximos a las farmacias de Valdepeñas para que la gente pueda recoger sus medicamentos, pensando sobre todo en personas con discapacidad, movilidad reducida o embarazadas.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Concejales Unidas por Valdepeñas, David Casado y Alberto Parrilla
Unidas por Valdepeñas propone facilitar acceso a las farmacias con zonas para parada temporal de vehículos

Unidas por Valdepeñas lleva al próximo Pleno ordinario una propuesta para facilitar el acceso a las farmacias a personas que necesiten recoger medicamentos, mediante reserva de espacios destinados a la parada temporal de vehículos en las proximidades de estos establecimientos.

La coalición de izquierdas señala que esta posibilidad beneficiaría especialmente a personas con discapacidad, movilidad reducida o embarazadas, entre otros. El concejal de este grupo municipal, Alberto Parrilla, espera conseguir la aprobación de esta moción que recoge una demanda del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real.

En este sentido, Unidas por Valdepeñas plantea una modificación de la ordenanza municipal reguladora de licencias de vado, reserva especial y usos extraordinarios para habilitar, si las condiciones de la vía pública lo permiten, estas zonas de estacionamiento por tiempo limitado.

Se concedería a solicitud de las farmacias, previo estudio de cada caso y contando con un informe preceptivo favorable de la Policía Local, y el espacio estaría señalizado, especificando el máximo tiempo permitido de la parada del vehículo.

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