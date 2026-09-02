En Valdepeñas comunidades de vecinos denuncian a un gestor por presunta apropiación indebida de fondos

Alrededor de un centenar de comunidades de vecinos en Valdepeñas pueden estar afectadas, en mayor o menor medida, por la apropiación indebida de fondos cometida por un gestor de la localidad.

El hombre ha sido denunciado por desviar dinero de las cuentas corrientes donde se ingresan las cuotas de los vecinos, y que sirven para pagar gastos comunes, sin el conocimiento de las juntas de propietarios.

El caso sale a la luz al detectarse descuadres e irregularidades en las cuentas de varias comunidades y no obtener del gestor respuestas claras y convincentes, como ha contado a Onda Cero uno de los afectados.

Todavía no se conoce el alcance total del presunto fraude, aunque podría superar el medio millón de euros, según fuentes consultadas por Onda Cero. En algunas comunidades de vecinos están todavía auditando los datos bancarios y, conforme vayan concluyendo, se presentarán nuevas denuncias.

SERVICIOS BÁSICOS AFECTADOS

A consecuencia de esto en muchos edificios están teniendo problemas, en alguno les han cortado la luz, en otros hay paralizadas por completo obras o labores de mantenimiento, imposibilitando el correcto funcionamiento de servicios tan básicos como agua y calefacción, por la deuda contraída con las empresas que prestan los servicios, a las que, supuestamente, el administrador no realizó los pagos acordados.