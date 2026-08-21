Hallan sin vida al hombre de Torre de Juan Abad desaparecido desde el martes.

El hombre, de 72 años, ha sido localizado en la finca El Roblecillo, en el término municipal de Villamanrique, fallecido a pocos metros del coche con el que salió de casa. Todavía no se conocen las causas del fallecimiento.

Javier Basterra, que sufría demencia, un deterioro cognitivo que afectaba a su memoria, cogía el coche de su hija sobre las tres menos cuarto de la tarde del día 18. Nunca había hecho algo así y nadie sabía dónde se había dirigido.

Desde entonces, su familia ha difundido su imagen y los datos del vehículo por todos los medios a su alcance. En su búsqueda ha participado la Guardia Civil, con un helicóptero y patrullas de Seguridad Ciudadana, además de revisar las cámaras disponibles para intentar localizar alguna imagen del vehículo que pusiera sobre su pista.

Efectivos de emergencia y vecinos de la zona han rastreado caminos y carreteras en un radio de hasta 110 kilómetros de distancia desde Torre de Juan Abad, hasta este fatal desenlace.